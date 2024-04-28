Романо раскрыл условия выкупа нападающего «Лейпцига»

Дата публикации: 28-04-2024

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал об особенностях контракта Луи Опенды с «РБ Лейпцигом».



Журналист утверждает, что в соглашении 24-летнего бельгийца есть пункт об отступных в размере 80 000 000 евро. Однако воспользоваться опцией выкупа Опенды можно будет только с лета 2025 года.



По слухам, центрфорвард «быков», демонстрирующий высокий уровень игры, находится на радаре у «Челси», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла».



Опенда перешел в «Лейпциг» из «Ланса» в июле прошлого года. Сумма трансфера составила 38,5 млн евро.



В 42 поединках текущего сезона Луи стал автором 28 забитых мячей. Рыночная стоимость бельгийца составляет 60 миллионов евро (по версии ресурса Transfermarkt.de).