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«Бавария» готова заплатить 60 млн фунтов за хавбека «Кристал Пэлас»

Дата публикации: 13-05-2024

«Баварии» интересен полузащитник «Кристал Пэлас». За Адама Уортона мюнхенцы готовы выложить 60 млн фунтов (около 69,6 млн евро), пишет «The Sun».

Руководству «Баварии» импонируют игровые качества 20-летнего англичанина, за которым клуб наблюдает последние 1,5 года. Ранее «красные» уже пытались оформить трансфер футболиста, но сделка так и не состоялась.

В «Кристал Пэлас» Уортон перебрался из «Блэкберна» в феврале этого года, заключив с клубом трудовой договор до середины 2029 года. В АПЛ на счету хавбека 15 встреч, в которых он отметился 3 результативными передачами. В Чемпионшипе Адам забил 2 мяча и сделал 3 ассиста в 36 матчах.

Рыночная стоимость Уортона равняется 20 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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