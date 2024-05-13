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«ПСЖ» намерен продлить контракт с Доннаруммой до 2028 или 2029 года

Дата публикации: 13-05-2024

«Пари Сен-Жермен» вступил в переговоры с Джанлуиджи Доннаруммой. Парижане рассчитывают пролонгировать контракт с голкипером.

Николо Скира информирует, что 25-летнему итальянцу будет предложено соглашение со сроком действия до 2028 или 2029 года.

Состав «красно-синих» футболист пополнил летом 2021 года в ранге свободного агента. Доннарумма не стал продлевать контракт с «Миланом», воспитанником которого он является, и перебрался во Францию.

В этом сезоне вратарь защищал ворота «ПСЖ» в 41 игре (16 «сухих» матчей, 37 пропущенных мячей). Действующий трудовой договор с Доннаруммой истекает в июне 2026 года. Transfermarkt.de оценивает итальянца в 40 млн евро.

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