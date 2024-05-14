1xBet вышел в финал престижной премии SiGMA Asia Awards 2024

Дата публикации: 14-05-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet продолжает собирать номинации авторитетных международных наград. На этот раз бренд был включен в шорт-лист престижной премии SiGMA Asia Awards, вручение которой состоится в рамках SiGMA Asia - одной из крупнейших профильных выставок континента. 1xBet претендует на победу в категориях «Лучшая партнерская программа» и «Лучший спортивный букмекер».

Победителей определит решение экспертов отрасли и голосование на сайте премии. Результаты будут оглашены 3 июня 2024 года, а торжественная церемония награждения пройдет в The Conrad Grand Ballroom в Маниле, Филиппины.

«Мы очень рады быть в числе претендентов на столь значимые награды. Выход в финал премии подтверждает, что наша команда правильно выбрала стратегию развития и создает продукт самого высокого уровня, который интересен клиентам и помогает зарабатывать нашим партнерам. Интерес к спортивным ставкам и азартным играм в Азии стремительно растет, поэтому для нас очень важно быть в числе лидеров рынка».

Участие в финале премии SiGMA Asia Awards - не единственный значительный успех 1xBet в этом году. Ранее компания завоевала титул «Лучший спортивный букмекер года» по версии SiGMA Africa Awards 2024, была признана «Лучшим киберспортивным оператором 2024 года в Латинской Америке» на SiGMA Americas Awards 2024 и получила награду «Партнерская компания года» по итогам International Gaming Awards 2024.

О премии SiGMA Asia Awards 2024

Премия SiGMA Asia Awards организована международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SiGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из регионов. SiGMA Asia Awards - часть системы премий, которые ежегодно вручаются наиболее успешным представителям индустрии.

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а платформу букмекера каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.