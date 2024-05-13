Источник: в «Реале» рассчитывают, что Кроос продлит контракт по окончании сезона

Дата публикации: 13-05-2024

В «Реале» надеются пролонгировать соглашение с Тони Кроосом еще на 1 год, пишет издание «AS».



Мадридцы уже предложили хавбеку новый трудовой договор и с оптимизмом ожидают его ответа. В клубе верят, что многоопытный футболист подпишет контракт по завершении сезона 2023/2024. Отмечается, что Кроос ощущает, насколько он важен для «Реала».



Цвета «галактикос» немец защищает с 2014 года. В испанский топ-клуб он перебрался из «Баварии».



В нынешнем сезоне в активе 34-летнего полузащитника 45 встреч за «Реал» (1 гол, 8 результативных передач). Действующее соглашение с Кроосом истекает летом 2024 года, его ориентировочная стоимость равняется 12 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).