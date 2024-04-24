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Ливерпуль - Бетис 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Экрисюр Стэдиум (Питтсбург, Пенсильвания, США), вместимость: 65500
27 Июля 2024 года в 02:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ливерпуль
Бетис

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Бетис, которое состоится 27 Июля 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Экрисюр Стэдиум (Питтсбург, Пенсильвания, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Бетис
Севилья, Испания
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Ливерпуль2 : 0
13.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 3 : 3Ливерпуль
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ливерпуль4 : 2
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 2Ливерпуль
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 2 : 0Ливерпуль
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 0 : 0Бетис
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Бетис0 : 2
16.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 2 : 2Бетис
12.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Бетис3 : 2
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур 0 : 2Бетис

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