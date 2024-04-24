Ливерпуль - Бетис 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Экрисюр Стэдиум (Питтсбург, Пенсильвания, США), вместимость: 65500
27 Июля 2024 года в 02:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Бетис, которое состоится 27 Июля 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Экрисюр Стэдиум (Питтсбург, Пенсильвания, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Бетис
Севилья, Испания
Главные тренеры
|Арне Слот
История личных встреч
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|13.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 3
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 2
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2