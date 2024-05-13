«Бавария» предложила контракт Флику, рассчитанный до 2026 года

Дата публикации: 13-05-2024

Следующим наставником «Баварии» может стать Ханс-Дитер Флик. Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» Николо Скирой, стороны близки к согласованию условий сотрудничества.



Мюнхенцы подготовили для специалиста контракт до конца сезона 2025/2026.



Флик уже работал с «Баварией» в 2019-2021 годах. Под руководством 59-летнего специалиста «красно-белые» 2 раза выигрывали Бундеслигу, побеждали в Лиге чемпионов, Кубке Германии и Суперкубке Европы.



В 2021-2023 годах Флик тренировал сборную Германии. В настоящее время он пребывает в статусе безработного.



«Бавария» в этом сезоне впервые за долгое время осталась без трофеев. Томас Тухель, возглавляющий мюнхенцев, ранее заявил, что уйдет из клуба ближайшим летом.