Тоттенхэм - Манчестер Сити 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
14 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити, которое состоится 14 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|12
|зщ
|Эмерсон Роял
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|31
|вр
|Эдерсон
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|пз
|Фил Фоден
|16
|пз
|Родри
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|26.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|0 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|05.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|19.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 2
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|15.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|25.04.2021
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 0
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|02.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 2
|02.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 3
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 4
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 1
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|25.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|20.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 34-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|86
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|36
|85
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|37
|79
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|37
|68
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|36
|63
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|57
|7
|Челси
|36
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|36
|54
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|52
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|36
|48
|11
|Борнмут
|37
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|46
|14
|Фулхэм
|37
|44
|15
|Эвертон
|37
|40
|16
|Брентфорд
|37
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|37
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|37
|16