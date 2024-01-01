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Тоттенхэм - Манчестер Сити 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
14 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити, которое состоится 14 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
12 Бразилия зщ Эмерсон Роял
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция пз Деян Кулушевски
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
31 Бразилия вр Эдерсон
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
5 Англия зщ Джон Стоунз
2 Англия зщ Кайл Уолкер
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия пз Фил Фоден
16 Испания пз Родри
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
11 Бельгия нп Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
26.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Тоттенхэм Хотспур0 : 1Манчестер Сити
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Сити3 : 3Тоттенхэм Хотспур
05.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
19.01.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Сити4 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 3Тоттенхэм Хотспур
15.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
25.04.2021 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Сити1 : 0Тоттенхэм Хотспур
13.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Манчестер Сити3 : 0Тоттенхэм Хотспур
21.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Сити
02.02.2020 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Сити
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 4 : 2Тоттенхэм Хотспур
02.05.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 4 : 0Тоттенхэм Хотспур
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 4Манчестер Сити
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Сити5 : 1
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 0 : 2Манчестер Сити
25.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 0 : 4Манчестер Сити
20.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 34-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3786
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3685
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3779
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3768
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3663
6 Ньюкасл Юнайтед3657
7 Челси3657
8 Манчестер Юнайтед3654
9 Вест Хэм Юнайтед3752
10 Брайтон энд Хоув Альбион3648
11 Борнмут3748
12 Кристал Пэлас3746
13 Вулверхэмптон3746
14 Фулхэм3744
15 Эвертон3740
16 Брентфорд3739
17 Ноттингем Форест3729
18
Зона вылета
Лутон Таун3726
19
Зона вылета
Бёрнли3724
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3716

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