Алания - Сочи 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия), вместимость: 10600
07 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Сочи, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Султан Хумидович Тазабаев
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|3 : 1
|24.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|3 : 0
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|3 : 4
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|8
|18
| 2
Повышение
|Урал
|8
|17
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|8
|16
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|8
|13
|5
|Сочи
|8
|13
|6
|Чайка
|8
|13
|7
|Нефтехимик
|8
|12
|8
|Ротор
|8
|12
|9
|Родина
|8
|11
|10
|Сокол
|8
|11
|11
|Енисей
|8
|9
|12
|КАМАЗ
|8
|8
|13
|Алания
|8
|8
|14
|Черноморец
|8
|8
|15
|Уфа
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Шинник
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|8
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|8
|5