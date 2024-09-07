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Алания - Сочи 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия), вместимость: 10600
07 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Алания
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Сочи, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Султан Хумидович Тазабаев
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Сочи2 : 1Алания
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 3 : 1Алания
24.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 0Алания
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 0Алания
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Алания0 : 1
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 3Алания
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Сочи3 : 0
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 0Сочи
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 3 : 4Сочи
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Сочи2 : 3
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 1 : 0Сочи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т818
2
Повышение
Урал817
3
Стыковая зона
Торпедо М816
4
Стыковая зона
Балтика813
5 Сочи813
6 Чайка813
7 Нефтехимик812
8 Ротор812
9 Родина811
10 Сокол811
11 Енисей89
12 КАМАЗ88
13 Алания88
14 Черноморец88
15 Уфа86
16
Зона вылета
Шинник86
17
Зона вылета
Тюмень85
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск85

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