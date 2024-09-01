Нидерланды - Босния и Герцеговина 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
07 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Босния и Герцеговина, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды
Босния и Герцеговина
Главные тренеры
|Рональд Куман
|Сергей Барбарез
История личных встреч
|15.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 5-й тур
|3 : 1
|11.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 3-й тур
|0 : 0
|10.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 2
|06.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 1
|02.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 3
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|2 : 3
|21.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|0 : 0
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь B. 1/2 финала
|1 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа J. 10-й тур
|1 : 2
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа J. 9-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Польша
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Шотландия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|1
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Италия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Израиль
|0
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Венгрия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Германия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|0
|0
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Испания
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|1
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|0
|0
|2
|Грузия
|0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Албания
|0
|0
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ирландия
|0
|0
|2
|Греция
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Англия
|0
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Казахстан
|1
|1
|2
|Норвегия
|1
|1
|3
|Словения
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Австрия
|0
|0
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уэльс
|0
|0
|2
|Турция
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Черногория
|0
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
|2
|Словакия
|1
|3
|3
|Эстония
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|1
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кипр
|1
|3
|2
|Румыния
|0
|0
|3
|Косово
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Литва
|1
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|1
|3
|2
|Беларусь
|1
|1
|3
|Болгария
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|1
|0
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Латвия
|0
|0
|2
|Армения
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Фарерские острова
|0
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|1
|3
|2
|Гибралтар
|0
|0
|3
|Лихтенштейн
|1
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|0
|0
|2
|Мальта
|0
|0
|3
|Андорра
|0
|0