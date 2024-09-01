23:05 ()
Свернуть список

Нидерланды - Босния и Герцеговина 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
07 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Нидерланды
Босния и Герцеговина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Босния и Герцеговина, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Босния и Герцеговина
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Босния и Герцеговина Сергей Барбарез
История личных встреч
15.11.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 5-й тур Нидерланды3 : 1Босния и Герцеговина
11.10.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 3-й тур Босния и Герцеговина0 : 0Нидерланды
10.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/2 финала Нидерланды1 : 2
06.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/4 финала Нидерланды2 : 1
02.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала 0 : 3Нидерланды
25.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа D. 3-й тур Нидерланды2 : 3
21.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа D. 2-й тур Нидерланды0 : 0
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Босния и Герцеговина
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 3 : 0Босния и Герцеговина
21.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь B. 1/2 финала Босния и Герцеговина1 : 2
19.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа J. 10-й тур Босния и Герцеговина1 : 2
16.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа J. 9-й тур 4 : 1Босния и Герцеговина
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Польша13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Шотландия10
4
Зона вылета
Хорватия10
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция00
2
1/4 финала
Италия00
3
Стыковая зона
Бельгия00
4
Зона вылета
Израиль00
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания13
2
1/4 финала
Испания11
3
Стыковая зона
Сербия11
4
Зона вылета
Швейцария10
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2 Грузия00
3 Чехия00
4
Зона вылета
Албания00
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Англия00
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Казахстан11
2 Норвегия11
3 Словения00
4
Зона вылета
Австрия00
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Уэльс00
2 Турция00
3 Исландия00
4
Зона вылета
Черногория00
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2 Словакия13
3 Эстония10
4
Зона вылета
Азербайджан10
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр13
2 Румыния00
3 Косово00
4
Зона вылета
Литва10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия13
2 Беларусь11
3 Болгария11
4
Зона вылета
Люксембург10
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Латвия00
2 Армения00
3 Северная Македония00
4
Зона вылета
Фарерские острова00
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Гибралтар00
3 Лихтенштейн10
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2 Мальта00
3 Андорра00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close