Шинник - Уфа 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
07 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Ярослав Хромей (Воронеж, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Уфа, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Дмитрий Николаевич Черышев
|Евгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
|19.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 2
|27.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|3 : 0
|20.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 0
|22.09.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|2 : 1
|22.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 0
|21.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 0
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 2
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|3 : 4
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 1
|12.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 2
|02.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|8
|18
| 2
Повышение
|Урал
|8
|17
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|8
|16
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|8
|13
|5
|Сочи
|8
|13
|6
|Чайка
|8
|13
|7
|Нефтехимик
|8
|12
|8
|Ротор
|8
|12
|9
|Родина
|8
|11
|10
|Сокол
|8
|11
|11
|Енисей
|8
|9
|12
|КАМАЗ
|8
|8
|13
|Алания
|8
|8
|14
|Черноморец
|8
|8
|15
|Уфа
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Шинник
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|8
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|8
|5