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Шинник - Уфа 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
07 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Ярослав Хромей (Воронеж, Россия);
Шинник
Уфа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Уфа, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Дмитрий Николаевич Черышев
Россия Евгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
19.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Уфа1 : 2Шинник
27.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Шинник3 : 0Уфа
20.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Шинник1 : 0Уфа
22.09.2013 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Уфа2 : 1Шинник
22.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Шинник1 : 0Уфа
21.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Уфа2 : 1Шинник
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 0 : 0Шинник
24.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Шинник1 : 0
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Шинник0 : 0
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 0Шинник
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Шинник0 : 2
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Уфа0 : 1
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Уфа3 : 4
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 1Уфа
12.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Уфа0 : 2
02.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Уфа2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т818
2
Повышение
Урал817
3
Стыковая зона
Торпедо М816
4
Стыковая зона
Балтика813
5 Сочи813
6 Чайка813
7 Нефтехимик812
8 Ротор812
9 Родина811
10 Сокол811
11 Енисей89
12 КАМАЗ88
13 Алания88
14 Черноморец88
15 Уфа86
16
Зона вылета
Шинник86
17
Зона вылета
Тюмень85
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск85

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