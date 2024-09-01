КАМАЗ - Черноморец 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
07 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Черноморец, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 0
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 1
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|01.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|40-й тур
|1 : 0
|03.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|1 : 0
|24.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|3 : 1
|08.09.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|29-й тур
|1 : 1
|11.05.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|9-й тур
|1 : 0
|27.10.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|42-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|3 : 0
|12.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 2
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|02.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|8
|18
| 2
Повышение
|Урал
|8
|17
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|8
|16
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|8
|13
|5
|Сочи
|8
|13
|6
|Чайка
|8
|13
|7
|Нефтехимик
|8
|12
|8
|Ротор
|8
|12
|9
|Родина
|8
|11
|10
|Сокол
|8
|11
|11
|Енисей
|8
|9
|12
|КАМАЗ
|8
|8
|13
|Алания
|8
|8
|14
|Черноморец
|8
|8
|15
|Уфа
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Шинник
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|8
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|8
|5