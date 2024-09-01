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КАМАЗ - Черноморец 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
07 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия);
КАМАЗЧерноморец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Черноморец, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Россия Олег Петрович Василенко
История личных встреч
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур КАМАЗ1 : 0Черноморец
18.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Черноморец0 : 0 4 : 1КАМАЗ
18.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Черноморец0 : 0КАМАЗ
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Черноморец0 : 0КАМАЗ
01.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион 40-й тур Черноморец1 : 0КАМАЗ
03.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Черноморец1 : 0КАМАЗ
24.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур КАМАЗ3 : 1Черноморец
08.09.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 29-й тур КАМАЗ1 : 1Черноморец
11.05.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 9-й тур Черноморец1 : 0КАМАЗ
27.10.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 42-й тур КАМАЗ2 : 2Черноморец
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур КАМАЗ0 : 0
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 0КАМАЗ
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур КАМАЗ3 : 0
12.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур КАМАЗ1 : 1
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 1КАМАЗ
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Черноморец2 : 2
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 1Черноморец
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Черноморец2 : 1
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 1Черноморец
02.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 0Черноморец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т818
2
Повышение
Урал817
3
Стыковая зона
Торпедо М816
4
Стыковая зона
Балтика813
5 Сочи813
6 Чайка813
7 Нефтехимик812
8 Ротор812
9 Родина811
10 Сокол811
11 Енисей89
12 КАМАЗ88
13 Алания88
14 Черноморец88
15 Уфа86
16
Зона вылета
Шинник86
17
Зона вылета
Тюмень85
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск85

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