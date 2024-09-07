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США - Канада 07 Сентября прямая трансляция

07 Сентября 2024 года в 23:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2024, Товарищеские матчи
США
Канада

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Канада, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Канада
История личных встреч
10.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/4 финала США2 : 2 3 : 2Канада
30.01.2022 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. 10-й тур Канада2 : 0США
06.09.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. 2-й тур США1 : 1Канада
19.07.2021 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа B. 3-й тур США1 : 0Канада
06.02.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США1 : 0Канада
30.01.2013 Товарищеские матчи (сборные) Январь 2013 США0 : 0Канада
04.06.2012 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2012 Канада0 : 0США
08.06.2011 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа C. 1-й тур США2 : 0Канада
02.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 3-й тур США0 : 1
28.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 2-й тур 2 : 1США
24.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 1-й тур США2 : 0
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи США1 : 1
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи США1 : 5
14.07.2024 Кубок Америки — 2024 За 3-е место Канада2 : 2 3 : 4
10.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/2 финала 2 : 0Канада
06.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала 1 : 1 3 : 4Канада
30.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 3-й тур Канада0 : 0
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур 0 : 1Канада

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