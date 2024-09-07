США - Канада 07 Сентября прямая трансляция
07 Сентября 2024 года в 23:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Канада, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Канада
История личных встреч
|10.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 2
|30.01.2022
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. 10-й тур
|2 : 0
|06.09.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. 2-й тур
|1 : 1
|19.07.2021
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа B. 3-й тур
|1 : 0
|06.02.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|30.01.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Январь 2013
|0 : 0
|04.06.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2012
|0 : 0
|08.06.2011
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа C. 1-й тур
|2 : 0
|02.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|28.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|24.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 1-й тур
|2 : 0
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 5
|14.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|За 3-е место
|2 : 2 3 : 4
|10.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/2 финала
|2 : 0
|06.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|0 : 0
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1