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Бразилия - Эквадор 07 Сентября прямая трансляция

07 Сентября 2024 года в 04:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур
Бразилия
Эквадор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Эквадор, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Эквадор
Главные тренеры
Бразилия Доривал Жуниор
Аргентина Себастьян Беккасесе
История личных встреч
28.01.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Эквадор1 : 1Бразилия
28.06.2021 Кубок Америки Группа B. 5-й тур Бразилия1 : 1Эквадор
05.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Бразилия2 : 0Эквадор
01.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Бразилия2 : 0Эквадор
02.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Эквадор0 : 3Бразилия
05.06.2016 Кубок Америки - 2016 Группа B Бразилия0 : 0Эквадор
10.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Бразилия1 : 0Эквадор
14.07.2011 Кубок Америки Группа B. 3-й тур Бразилия4 : 2Эквадор
30.03.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 11-й тур Эквадор1 : 1Бразилия
18.10.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 2-й тур Бразилия5 : 0Эквадор
07.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала 0 : 0 4 : 2Бразилия
03.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 3-й тур Бразилия1 : 1
29.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 2-й тур 1 : 4Бразилия
25.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 1-й тур Бразилия0 : 0
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Бразилия
05.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала 1 : 1 4 : 2Эквадор
01.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 3-й тур 0 : 0Эквадор
27.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 2-й тур Эквадор3 : 1
23.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 1-й тур Эквадор1 : 2
16.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Эквадор2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина718
2 Уругвай613
3 Колумбия612
4 Венесуэла79
5 Эквадор68
6 Бразилия67
7 Боливия76
8 Парагвай65
9 Чили75
10 Перу62

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