Бразилия - Эквадор 07 Сентября прямая трансляция
07 Сентября 2024 года в 04:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Эквадор, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бразилия
Эквадор
Главные тренеры
|Доривал Жуниор
|Себастьян Беккасесе
История личных встреч
|28.01.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|1 : 1
|28.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. 5-й тур
|1 : 1
|05.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|2 : 0
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|2 : 0
|02.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|0 : 3
|05.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|Группа B
|0 : 0
|10.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|1 : 0
|14.07.2011
|Кубок Америки
|Группа B. 3-й тур
|4 : 2
|30.03.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 11-й тур
|1 : 1
|18.10.2007
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 2-й тур
|5 : 0
|07.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 2
|03.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|29.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 2-й тур
|1 : 4
|25.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 1-й тур
|0 : 0
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|05.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|01.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0
|27.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|23.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|16.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|7
|18
|2
|Уругвай
|6
|13
|3
|Колумбия
|6
|12
|4
|Венесуэла
|7
|9
|5
|Эквадор
|6
|8
|6
|Бразилия
|6
|7
|7
|Боливия
|7
|6
|8
|Парагвай
|6
|5
|9
|Чили
|7
|5
|10
|Перу
|6
|2