Компания 1xBet приняла участие в выставке SiGMA Americas 2024

Дата публикации: 14-05-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet давно заслужила репутацию ключевого игрока индустрии азартных игр и просто не могла пропустить SiGMA Americas 2024 - крупнейший отраслевой форум в Латинской Америке.

С 23 по 25 апреля более 1000 аффилиатов, 200 спикеров и 1000 операторов азартных игр собрались в Transamerica Expo Center в Сан-Паулу, Бразилия. Профессионалы индустрии обменялись мнениями о трендах гемблинга, поделились опытом и наладили контакты для реализации будущих проектов.

«Рынок Латинской Америки имеет огромный потенциал и очень важен для нашей компании. В ближайшее время мы активно расширяем свое присутствие на континенте, в том числе благодаря сотрудничеству с новыми партнерами», - заявил представитель 1xBet.

Букмекерская компания 1xBet активно участвовала в событиях форума и в очередной раз стала одним из его спонсоров. На своем стенде команда бренда провела митапы с коллегами, представила обновления игровой платформы и рассказала об уникальных возможностях для заработка с партнерской программой 1xPartners.

«Мы благодарим организаторов выставки SiGMA Americas 2024 за организацию диалога лучших представителей отрасли. Топ-менеджеры нашей компании приняли участие в интересных дискуссиях о развитии индустрии и особенностях ведения бизнеса в Латинской Америке, а также получили бесценную информацию для дальнейшего прогресса бренда в регионе», - добавил представитель 1xBet,

До встречи на следующих международных форумах!

Про компанию 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а платформу букмекера каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О SiGMA Americas 2024

SiGMA Americas 2024 организована международной компанией SiGMA Group и является крупнейшей профильной выставкой континента. SiGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из этих регионов.