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Роналду в Саудовской Аравии зарабатывает в два раза больше, чем Месси в США

Дата публикации: 18-10-2024

«Forbes» утверждает, что зарплата Лионеля Месси, выступающего в MLS, существенно меньше, чем у Криштиану Роналду, защищающего цвета «Аль-Насра».

Португалец оформил трудовые отношения с саудовской командой зимой 2023 года. В различные периоды своей карьеры он был игроком «МЮ», «Ювентуса», «Реала» и «Спортинга». В «Аль-Насре» Криштиану получает 285 млн евро за сезон. Соглашение 39-летнего форварда с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Месси завершил европейскую карьеру летом прошлого года. Состав «Интер Майами» звездный футболист пополнил в ранге свободного агента. Ранее он защищал цвета «ПСЖ» и «Барселоны». В американской команде зарплата Месси равняется 135 000 000 евро в год. Контракт 37-летнего аргентинца с «цаплями» в силе до конца 2025 года.

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