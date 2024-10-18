«Ливерпуль» ведет переговоры по новому защитнику

Дата публикации: 18-10-2024

Ресурс «Transfer News Live», указывая в качестве источника информации «TodoFichajes», пишет, что «Ливерпуль» может подписать Лоика Баде, права на которого принадлежат «Севилье». Переговоры находятся на продвинутой стадии.



Карьера Баде начиналась во Франции. Защитник обучался футболу в академии «ПСЖ», после чего перешел в «Гавр», за который дебютировал на профессиональном уровне. «Севилья» выкупила его контракт у «Ренна» в 2023 году за 12 млн евро.



В нынешнем сезоне в активе 24-летнего центрдефа 7 матчей в Ла Лиге (без результативных действий).



Действующее соглашение Баде с «Севильей» рассчитано до июня 2029 года. «Трансфермаркт» оценивает француза в € 20 млн.