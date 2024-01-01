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Барселона - Валенсия 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
29 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Барселона
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Валенсия, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Валенсия
Валенсия
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
23 Франция зщ Жюль Кунде
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
33 Испания зщ Пау Кубарси
2 Португалия зщ Жоау Канселу
15 Дания зщ Андреас Кристенсен
22 Германия пз Илкай Гюндоган
8 Испания пз Педри
27 Испания нп Ламин Ямал
9 Польша нп Роберт Левандовски
11 Бразилия нп Рафинья
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
3 Испания зщ Кристьян Москера
15 Турция зщ Дженк Озкачар
21 Испания зщ Хесус Васкес
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
8 Испания пз Хави Герра
10 Португалия пз Андре Алмейда
23 Испания нп Фран Перес
16 Испания нп Диего Лопес
9 Испания нп Уго Дуро
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Испания Рубен Бараха
История личных встреч
16.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Валенсия1 : 1Барселона
05.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Барселона1 : 0Валенсия
29.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Валенсия0 : 1Барселона
20.02.2022 Испания - Примера 25-й тур Валенсия1 : 4Барселона
17.10.2021 Испания - Примера 9-й тур Барселона3 : 1Валенсия
02.05.2021 Испания - Примера 34-й тур Валенсия2 : 3Барселона
19.12.2020 Испания - Примера 14-й тур Барселона2 : 2Валенсия
25.01.2020 Испания - Примера 21-й тур Валенсия2 : 0Барселона
14.09.2019 Испания - Примера 4-й тур Барселона5 : 2Валенсия
25.05.2019 Кубок Испании Финал Барселона1 : 2Валенсия
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур 3 : 2Барселона
16.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Барселона1 : 4
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 0 : 1Барселона
10.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 2 : 3Барселона
30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Барселона1 : 0
20.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Валенсия1 : 2
15.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 0 : 1Валенсия
04.04.2024 Испания - Примера 26-й тур 0 : 1Валенсия
30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Валенсия0 : 0
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 1 : 0Валенсия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Барселона» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3384
2
Лига чемпионов
Жирона3371
3
Лига чемпионов
Барселона3270
4
Лига чемпионов
Атлетико М3364
5
Лига Европы
Атлетик Б3358
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3351
7 Бетис3248
8 Валенсия3247
9 Вильярреал3345
10 Хетафе3343
11 Осасуна3339
12 Алавес3338
13 Севилья3237
14 Лас-Пальмас3337
15 Райо Вальекано3334
16 Мальорка3332
17 Сельта3331
18
Зона вылета
Кадис3326
19
Зона вылета
Гранада3321
20
Зона вылета
Альмерия3314

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