Барселона - Валенсия 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
29 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Валенсия, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|33
|зщ
|Пау Кубарси
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|8
|пз
|Педри
|27
|нп
|Ламин Ямал
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|11
|нп
|Рафинья
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Дженк Озкачар
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|10
|пз
|Андре Алмейда
|23
|нп
|Фран Перес
|16
|нп
|Диего Лопес
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Рубен Бараха
История личных встреч
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|29.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 4
|17.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 1
|02.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 3
|19.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 2
|25.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|14.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 2
|25.05.2019
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 2
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 4
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 3
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|15.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|04.04.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Барселона» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|84
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|33
|71
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|70
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|64
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|33
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|33
|51
|7
|Бетис
|32
|48
|8
|Валенсия
|32
|47
|9
|Вильярреал
|33
|45
|10
|Хетафе
|33
|43
|11
|Осасуна
|33
|39
|12
|Алавес
|33
|38
|13
|Севилья
|32
|37
|14
|Лас-Пальмас
|33
|37
|15
|Райо Вальекано
|33
|34
|16
|Мальорка
|33
|32
|17
|Сельта
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|33
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|33
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|33
|14