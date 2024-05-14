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Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса» в конце сезона

Дата публикации: 14-05-2024

Массимилиано Аллегри уйдет из «Ювентуса» по завершении сезона.

«Tuttosport» утверждает, что в должности тренера туринцев 56-летнему специалисту осталось провести всего 3 игры (2 матча Серии А и финальную встречу Кубка Италии). После этого он покинет команду.

«Ювентус» провалил вторую половину сезона. В 15 последних играх у «бьянконери» всего 2 победы. И если перед зимней паузой «Ювентус» считался основным конкурентом «Интера» в споре за чемпионство, то теперь подопечные Аллегри могут финишировать вне первой тройки. После 36 туров туринский клуб располагается на 4-й позиции, имея в своем активе 67 очков. Столько же очков у «Болоньи», находящейся на строчку выше.

Соглашение Аллегри с «Ювентусом» действует до лета 2028 года.

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