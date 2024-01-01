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Германия - Латвия 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
15 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Германия
Латвия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Латвия, которое состоится 15 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Латвия
Главные тренеры
Германия Харольд Крайс
Латвия Харийс Витолиньш
История личных встреч
01.06.2021 ЧМ-2021 Группа B Германия2 : 1Латвия
12.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Латвия3 : 1Германия
16.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Германия4 : 3 БЛатвия
08.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 5-й тур Германия2 : 1Латвия
11.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. 2-й тур Германия3 : 2Латвия
11.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 6-й тур Германия2 : 0Латвия
06.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. 2-й тур Германия2 : 3Латвия
13.05.2008 ЧМ-2008 Группа F. 3-й тур Латвия3 : 5Германия
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Германия1 : 6
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 6 : 1Германия
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 6Германия
28.05.2023 ЧМ-2023 Финал 5 : 2Германия
27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала 3 : 4 ОТГермания
14.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 0 : 2Латвия
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Латвия3 : 2 ОТ
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 5 ОТЛатвия
28.05.2023 ЧМ-2023 За 3-е место 3 : 4 ОТЛатвия
27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала 4 : 2Латвия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Германия — Латвия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария38
2
1/4 финала
Финляндия37
3
1/4 финала
Канада26
4
1/4 финала
Чехия36
5 Норвегия43
6 Дания33
7 Австрия20
8
Зона вылета
Великобритания20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция39
2
1/4 финала
Латвия37
3
1/4 финала
Словакия35
4
1/4 финала
США34
5 Казахстан33
6 Германия33
7 Франция21
8
Зона вылета
Польша21

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