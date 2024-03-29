01:02 ()
Свернуть список

Телави - Колхети-1913 15 Мая прямая трансляция

15 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 14-й тур
Телави
Колхети-1913

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Колхети-1913, которое состоится 15 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Колхети-19133 : 1Телави
11.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур 1 : 1Телави
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Телави0 : 1
26.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 0 : 0Телави
19.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Телави0 : 3
15.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Телави0 : 0
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Колхети-19133 : 3
01.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 2 : 0Колхети-1913
26.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Колхети-19132 : 0
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Колхети-19132 : 2
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Колхети-19131 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1431
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1429
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1327
4 Торпедо Кт1320
5 Динамо Тб1418
6 Колхети-19131314
7 Самгурали1413
8
Стыковая зона
Гагра1413
9
Стыковая зона
Телави1312
10
Зона вылета
Самтредиа148

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close