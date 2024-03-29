Телави - Колхети-1913 15 Мая прямая трансляция
15 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Колхети-1913, которое состоится 15 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телави
Телави
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|11.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|26.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 0
|19.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 3
|15.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 3
|01.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 0
|26.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 2
|16.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|14
|31
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|14
|29
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|13
|27
|4
|Торпедо Кт
|13
|20
|5
|Динамо Тб
|14
|18
|6
|Колхети-1913
|13
|14
|7
|Самгурали
|14
|13
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|14
|13
| 9
Стыковая зона
|Телави
|13
|12
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|14
|8