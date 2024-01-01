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Словакия - Польша 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
15 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Словакия
Польша

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Польша, которое состоится 15 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Польша
Главные тренеры
Канада Крэйг Рэмзи
Словакия Роберт Калабер
История личных встреч
27.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа D. 2-й тур Словакия5 : 1Польша
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 5 ОТСловакия
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Словакия6 : 2
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Словакия4 : 6
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия4 : 1
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 1Словакия
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 5 : 1Польша
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Польша4 : 5 ОТ
29.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа D. 3-й тур Польша1 : 4
27.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа D. 2-й тур Словакия5 : 1Польша
26.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа D. 1-й тур 0 : 1Польша
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Словакия — Польша. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария38
2
1/4 финала
Финляндия37
3
1/4 финала
Канада26
4
1/4 финала
Чехия36
5 Норвегия43
6 Дания33
7 Австрия20
8
Зона вылета
Великобритания20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция39
2
1/4 финала
Латвия37
3
1/4 финала
Словакия35
4
1/4 финала
США34
5 Казахстан33
6 Германия33
7 Франция21
8
Зона вылета
Польша21

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