Аталанта - Ювентус 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
15 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, Финал
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Ювентус, которое состоится 15 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, Финал, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Ювентус
Турин
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|4
|зщ
|Исак Хин
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|17
|нп
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Данило
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|20
|пз
|Фабио Миретти
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|пз
|Филип Костич
|9
|нп
|Душан Влахович
|7
|нп
|Федерико Кьеза
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 2
|22.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|3 : 3
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|14.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|19.05.2021
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|02.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|23.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Италии: «Аталанта» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
| Фрозиноне
Пиза
|1 : 0
| Удинезе
Катандзаро
|4 : 1
| Дженоа
Модена
|4 : 3
| Болонья
Чезена
|2 : 0
| Эмполи
Читтаделла
|1 : 2
| Бари
Парма
|0 : 3
| Верона
Асколи
|3 : 1
| Кальяри
Палермо
|2 : 1 ДВ
| Салернитана
Тернана
|1 : 0
| Козенца
Сассуоло
|2 : 5 ДВ
| Лечче
Комо
|1 : 0
| Монца
Реджана
|1 : 2
| Кремонезе
Кротоне
|3 : 1 ДВ
| Сампдория
Зюйдтироль
|1 : 1 7 : 6
| Специя
Венеция
|2 : 2 4 : 3
| Торино
ФеральпиСало
|2 : 1
1/16 финала
| Кремонезе
Читтаделла
|2 : 1 ДВ
| Салернитана
Сампдория
|4 : 0
| Болонья
Верона
|2 : 0
| Дженоа
Реджана
|2 : 1 ДВ
| Лечче
Парма
|2 : 4
| Удинезе
Кальяри
|1 : 2 ДВ
| Сассуоло
Специя
|0 : 0 5 : 4
| Торино
Фрозиноне
|1 : 2 ДВ
1/8 финала
| Лацио
Дженоа
|1 : 0
| Фиорентина
Парма
|2 : 2 4 : 1
| Наполи
Фрозиноне
|0 : 4
| Интер М
Болонья
|1 : 2 ДВ
| Милан
Кальяри
|4 : 1
| Аталанта
Сассуоло
|3 : 1
| Рома
Кремонезе
|2 : 1
| Ювентус
Салернитана
|6 : 1
1/4 финала
| Фиорентина
Болонья
|0 : 0 5 : 4
| Лацио
Рома
|1 : 0
| Милан
Аталанта
|1 : 2
| Ювентус
Фрозиноне
|4 : 0
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Ювентус
Лацио
|2 : 0
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Фиорентина
Аталанта
|1 : 0
|4 : 1
Финал
| Аталанта
Ювентус
|15.05