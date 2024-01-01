01:02 ()
Свернуть список

Аталанта - Ювентус 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
15 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, Финал
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Аталанта
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Ювентус, которое состоится 15 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, Финал, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Ювентус
Турин
29 Италия вр Марко Карнесекки
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
4 Швеция зщ Исак Хин
19 Албания зщ Берат Джимсити
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
22 Италия пз Маттео Руджери
7 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
17 Бельгия нп Шарль Де Кетеларе
11 Нигерия нп Адемола Лукман
1 Польша вр Войцех Щенсны
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
6 Бразилия зщ Данило
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
16 США пз Уэстон Маккенни
20 Италия пз Фабио Миретти
25 Франция пз Адриен Рабьо
11 Сербия пз Филип Костич
9 Сербия нп Душан Влахович
7 Италия нп Федерико Кьеза
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Ювентус2 : 2Аталанта
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта0 : 0Ювентус
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Аталанта0 : 2Ювентус
22.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Ювентус3 : 3Аталанта
13.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Аталанта1 : 1Ювентус
27.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Ювентус0 : 1Аталанта
14.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Ювентус3 : 1Аталанта
19.05.2021 Кубок Италии Финал Аталанта1 : 2Ювентус
18.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Аталанта1 : 0Ювентус
16.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур Ювентус1 : 1Аталанта
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Аталанта2 : 1
09.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Аталанта3 : 0
06.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 1 : 2Аталанта
02.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1Аталанта
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Аталанта2 : 0
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Ювентус1 : 1
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 1 : 1Ювентус
27.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Ювентус0 : 0
23.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч 2 : 1Ювентус
19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 2 : 2Ювентус
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Италии: «Аталанта» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Фрозиноне
Пиза
1 : 0
Удинезе
Катандзаро
4 : 1
Дженоа
Модена
4 : 3
Болонья
Чезена
2 : 0
Эмполи
Читтаделла
1 : 2
Бари
Парма
0 : 3
Верона
Асколи
3 : 1
Кальяри
Палермо
2 : 1 ДВ
Салернитана
Тернана
1 : 0
Козенца
Сассуоло
2 : 5 ДВ
Лечче
Комо
1 : 0
Монца
Реджана
1 : 2
Кремонезе
Кротоне
3 : 1 ДВ
Сампдория
Зюйдтироль
1 : 1 7 : 6
Специя
Венеция
2 : 2 4 : 3
Торино
ФеральпиСало
2 : 1
1/16 финала
Кремонезе
Читтаделла
2 : 1 ДВ
Салернитана
Сампдория
4 : 0
Болонья
Верона
2 : 0
Дженоа
Реджана
2 : 1 ДВ
Лечче
Парма
2 : 4
Удинезе
Кальяри
1 : 2 ДВ
Сассуоло
Специя
0 : 0 5 : 4
Торино
Фрозиноне
1 : 2 ДВ
1/8 финала
Лацио
Дженоа
1 : 0
Фиорентина
Парма
2 : 2 4 : 1
Наполи
Фрозиноне
0 : 4
Интер М
Болонья
1 : 2 ДВ
Милан
Кальяри
4 : 1
Аталанта
Сассуоло
3 : 1
Рома
Кремонезе
2 : 1
Ювентус
Салернитана
6 : 1
1/4 финала
Фиорентина
Болонья
0 : 0 5 : 4
Лацио
Рома
1 : 0
Милан
Аталанта
1 : 2
Ювентус
Фрозиноне
4 : 0
1/2 финала
Команда12
Ювентус
Лацио
2 : 0 2 : 1
Команда12
Фиорентина
Аталанта
1 : 0 4 : 1
Финал
Аталанта
Ювентус
15.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close