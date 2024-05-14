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«Реал» продлит контракт с Карвахалем

Дата публикации: 14-05-2024

В «Реале» нет разногласий относительно вопроса продления сотрудничества с Даниэлем Карвахалем. В клубе довольны игрой защитника и хотят продлить с ним соглашение, не дожидаясь истечения срока его действия.

При этом часть руководства «сливочных» настаивает на том, чтобы предложить Карвахалю новое соглашение сроком более 1 года, несмотря на то, что для возрастных игроков так делать не принято.

Действующий трудовой договор с 32-летним правым фулбеком рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Карвахаль выходил на поле в составе мадридцев в 38 играх, отметившись в них 5 голами и 5 результативными пасами.

Рыночный ценник на испанца составляет 12 млн евро («Transfermarkt»).

Источник – «Relevo».

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