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Торпедо Кт - Динамо Бт 15 Мая прямая трансляция

15 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 14-й тур
Торпедо Кт
Динамо Бт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Динамо Бт, которое состоится 15 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Динамо Бт3 : 2Торпедо Кт
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт2 : 2Торпедо Кт
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Торпедо Кт0 : 3Динамо Бт
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Бт1 : 1Торпедо Кт
21.04.2023 Грузия - Высшая лига 9-й тур Торпедо Кт0 : 0Динамо Бт
03.12.2022 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт2 : 2Торпедо Кт
18.09.2022 Грузия - Высшая лига 27-й тур Торпедо Кт1 : 0Динамо Бт
21.06.2022 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Бт4 : 0Торпедо Кт
23.04.2022 Грузия - Высшая лига 9-й тур Торпедо Кт0 : 3Динамо Бт
03.10.2021 Грузия - Высшая лига 28-й тур Динамо Бт3 : 1Торпедо Кт
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур 1 : 1Торпедо Кт
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Торпедо Кт0 : 0
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 3 : 3Торпедо Кт
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 0 : 0Торпедо Кт
15.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 0 : 0Торпедо Кт
11.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Динамо Бт1 : 1
01.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 0 : 1Динамо Бт
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Динамо Бт0 : 1
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 2 : 2Динамо Бт
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Динамо Бт3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1431
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1429
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1327
4 Торпедо Кт1320
5 Динамо Тб1418
6 Колхети-19131314
7 Самгурали1413
8
Стыковая зона
Гагра1413
9
Стыковая зона
Телави1312
10
Зона вылета
Самтредиа148

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