Торпедо Кт - Динамо Бт 15 Мая прямая трансляция
15 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Динамо Бт, которое состоится 15 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 2
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 2
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|21.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|03.12.2022
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 2
|18.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|21.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|4 : 0
|23.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 3
|03.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 1
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 3
|20.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 0
|15.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|11.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|01.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 2
|16.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|14
|31
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|14
|29
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|13
|27
|4
|Торпедо Кт
|13
|20
|5
|Динамо Тб
|14
|18
|6
|Колхети-1913
|13
|14
|7
|Самгурали
|14
|13
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|14
|13
| 9
Стыковая зона
|Телави
|13
|12
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|14
|8