Сельта - Атлетик Б 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
15 Мая 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Атлетик Б, которое состоится 15 Мая 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Атлетик Б
Бильбао
|25
|вр
|Висенте Гуайта
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|28
|зщ
|Карлос Домингес
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|22
|зщ
|Хавьер Манкильо
|16
|пз
|Жаилсон
|8
|пз
|Фран Бельтран
|33
|пз
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|24
|пз
|Беньят Прадос
|21
|пз
|Андер Эррера
|30
|пз
|Унаи Гомес
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|11
|нп
|Нико Уильямс
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
Главные тренеры
|Рафаэль Бенитес
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|10.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|4 : 3
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|17.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|28.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|14.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|04.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 2
|19.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|06.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|12.05.2019
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 1
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 2
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|12.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|03.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 1
|19.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|35
|90
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|35
|76
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|70
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|35
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|35
|55
|7
|Реал Сосьедад
|35
|54
|8
|Валенсия
|35
|48
|9
|Вильярреал
|35
|48
|10
|Хетафе
|35
|43
|11
|Алавес
|35
|42
|12
|Севилья
|35
|41
|13
|Осасуна
|36
|41
|14
|Лас-Пальмас
|35
|37
|15
|Мальорка
|36
|36
|16
|Райо Вальекано
|35
|35
|17
|Сельта
|35
|34
| 18
Зона вылета
|Кадис
|35
|29
| 19
Зона вылета
|Гранада
|35
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|35
|17