01:02 ()
Свернуть список

Сельта - Атлетик Б 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
15 Мая 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Сельта
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Атлетик Б, которое состоится 15 Мая 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Атлетик Б
Бильбао
25ИспанияврВисенте Гуайта
3ИспаниязщОскар Мингеса
28ИспаниязщКарлос Домингес
4ИспаниязщУнай Нуньес
22ИспаниязщХавьер Манкильо
16Бразилияпз Жаилсон
8ИспанияпзФран Бельтран
33ИспанияпзУго Альварес
10ИспаниянпЯго Аспас
18НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
17Кот-д'ИвуарнпЖонатан Бамба
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
5ИспаниязщЕрай Альварес
15ИспаниязщИньиго Лекуэ
24ИспанияпзБеньят Прадос
21ИспанияпзАндер Эррера
30ИспанияпзУнаи Гомес
7ИспаниянпАлекс Беренгер
11ИспаниянпНико Уильямс
9ГананпИньяки Уильямс
Главные тренеры
ИспанияРафаэль Бенитес
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
10.11.2023Испания - Примера13-й турАтлетик Б4 : 3Сельта
20.05.2023Испания - Примера35-й турАтлетик Б2 : 1Сельта
29.01.2023Испания - Примера19-й турСельта1 : 0Атлетик Б
17.04.2022Испания - Примера32-й турАтлетик Б0 : 2Сельта
28.08.2021Испания - Примера3-й турСельта0 : 1Атлетик Б
14.03.2021Испания - Примера27-й турСельта0 : 0Атлетик Б
04.12.2020Испания - Примера12-й турАтлетик Б0 : 2Сельта
19.01.2020Испания - Примера20-й турАтлетик Б1 : 1Сельта
06.10.2019Испания - Примера8-й турСельта1 : 0Атлетик Б
12.05.2019Испания - Примера37-й турАтлетик Б3 : 1Сельта
12.05.2024Испания - Примера35-й тур1 : 0Сельта
05.05.2024Испания - Примера34-й турСельта3 : 2
27.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 0Сельта
20.04.2024Испания - Примера32-й турСельта4 : 1
12.04.2024Испания - Примера31-й тур2 : 1Сельта
11.05.2024Испания - Примера35-й турАтлетик Б2 : 2
03.05.2024Испания - Примера34-й тур0 : 2Атлетик Б
27.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 1Атлетик Б
19.04.2024Испания - Примера32-й турАтлетик Б1 : 1
14.04.2024Испания - Примера31-й турАтлетик Б1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3590
2
Лига чемпионов
Барселона3576
3
Лига чемпионов
Жирона3575
4
Лига чемпионов
Атлетико М3570
5
Лига Европы
Атлетик Б3562
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3555
7 Реал Сосьедад3554
8 Валенсия3548
9 Вильярреал3548
10 Хетафе3543
11 Алавес3542
12 Севилья3541
13 Осасуна3641
14 Лас-Пальмас3537
15 Мальорка3636
16 Райо Вальекано3535
17 Сельта3534
18
Зона вылета
Кадис3529
19
Зона вылета
Гранада3521
20
Зона вылета
Альмерия3517

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close