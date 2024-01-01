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Швейцария - Великобритания 15 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
15 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Швейцария
Великобритания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Великобритания, которое состоится 15 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Великобритания
Главные тренеры
Швейцария Патрик Фишер
Шотландия Питер Рассел
История личных встреч
01.06.2021 ЧМ-2021 Группа A Швейцария6 : 3Великобритания
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария2 : 1 Б
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 5 : 6Швейцария
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария5 : 2
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 1 : 2Швейцария
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Швейцария1 : 3
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 8 : 0Великобритания
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Великобритания2 : 4
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 5 : 3Великобритания
22.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Великобритания3 : 4
20.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Великобритания0 : 6
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария38
2
1/4 финала
Финляндия37
3
1/4 финала
Канада26
4
1/4 финала
Чехия36
5 Норвегия43
6 Дания33
7 Австрия20
8
Зона вылета
Великобритания20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция39
2
1/4 финала
Латвия37
3
1/4 финала
Словакия35
4
1/4 финала
США34
5 Казахстан33
6 Германия33
7 Франция21
8
Зона вылета
Польша21

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