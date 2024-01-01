Швейцария - Великобритания 15 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
15 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Великобритания, которое состоится 15 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Великобритания
Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Питер Рассел
История личных встреч
|01.06.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|6 : 3
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 1 Б
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 6
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 2
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 2
|04.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 3
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|8 : 0
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 4
|23.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|5 : 3
|22.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|3 : 4
|20.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|0 : 6
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|3
|8
| 2
1/4 финала
|Финляндия
|3
|7
| 3
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 4
1/4 финала
|Чехия
|3
|6
|5
|Норвегия
|4
|3
|6
|Дания
|3
|3
|7
|Австрия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Латвия
|3
|7
| 3
1/4 финала
|Словакия
|3
|5
| 4
1/4 финала
|США
|3
|4
|5
|Казахстан
|3
|3
|6
|Германия
|3
|3
|7
|Франция
|2
|1
| 8
Зона вылета
|Польша
|2
|1