00:59 ()
Свернуть список

Миллер пообещал оставить футболистов «Зенита» без бонусов

Дата публикации: 14-05-2024

«Зенит» в последних матчах не показывает той игры, которой ждут от команды. В минувшие выходные петербуржцы уступили дома ЦСКА (0:1) и упустили лидерство в РПЛ.

Боссов клуба подобная ситуация не устроила. Сразу после игры в раздевалке «Зенита» можно было увидеть главу «Газпрома» Алексея Миллера. По данным журналиста Кирилла Легкова, он заявил, что оставит игроков без бонусов, если клубу не удастся выиграть Кубок страны.

«Сумма может быть весьма внушительной – порядка 300 000 евро. С учетом вклада каждого футболиста в результат», - отметил Легков.

При этом отставка Сергея Семака пока не рассматривается.

«Убрать Семака могут лишь при провальном финише. Однако, если верить слухам, то в тренерском штабе «сине-бело-голубых», где числится много специалистов с непонятными функциями, могут произойти изменения», - подчеркнул журналист.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close