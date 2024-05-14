Миллер пообещал оставить футболистов «Зенита» без бонусов

Дата публикации: 14-05-2024

«Зенит» в последних матчах не показывает той игры, которой ждут от команды. В минувшие выходные петербуржцы уступили дома ЦСКА (0:1) и упустили лидерство в РПЛ.



Боссов клуба подобная ситуация не устроила. Сразу после игры в раздевалке «Зенита» можно было увидеть главу «Газпрома» Алексея Миллера. По данным журналиста Кирилла Легкова, он заявил, что оставит игроков без бонусов, если клубу не удастся выиграть Кубок страны.



«Сумма может быть весьма внушительной – порядка 300 000 евро. С учетом вклада каждого футболиста в результат», - отметил Легков.



При этом отставка Сергея Семака пока не рассматривается.



«Убрать Семака могут лишь при провальном финише. Однако, если верить слухам, то в тренерском штабе «сине-бело-голубых», где числится много специалистов с непонятными функциями, могут произойти изменения», - подчеркнул журналист.