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Лунин и «Реал» согласовали контракт до 2029 года. Андрей готов к конкуренции с Куртуа

Дата публикации: 14-05-2024

«Relevo» информирует, что Лунин остается в «Реале». Стороны продлят действующий договор на 5 лет.

Мадридцы согласовали с голкипером новый контракт, рассчитанный до 2029 года, еще в марте. Теперь клубу предстоит договориться с футболистом по отдельным деталям соглашения.

«Галактикос» устраивает игра украинца, в связи с чем ему существенно поднимут зарплату. Сам Андрей готов побороться с Тибо Куртуа за место в воротах «Реала». При этом Лунин осознает, что именно бельгийца клуб изначально рассматривает в качестве первого номера.

Действующее соглашение с украинским голкипером истекает в 2025 году. На него есть спрос со стороны европейских топ-клубов. Лунин осведомлен об этом, и у игрока есть договоренность со «сливочными», что ему разрешат рассмотреть значимые предложения.

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