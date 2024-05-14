Лунин и «Реал» согласовали контракт до 2029 года. Андрей готов к конкуренции с Куртуа

Дата публикации: 14-05-2024

«Relevo» информирует, что Лунин остается в «Реале». Стороны продлят действующий договор на 5 лет.



Мадридцы согласовали с голкипером новый контракт, рассчитанный до 2029 года, еще в марте. Теперь клубу предстоит договориться с футболистом по отдельным деталям соглашения.



«Галактикос» устраивает игра украинца, в связи с чем ему существенно поднимут зарплату. Сам Андрей готов побороться с Тибо Куртуа за место в воротах «Реала». При этом Лунин осознает, что именно бельгийца клуб изначально рассматривает в качестве первого номера.



Действующее соглашение с украинским голкипером истекает в 2025 году. На него есть спрос со стороны европейских топ-клубов. Лунин осведомлен об этом, и у игрока есть договоренность со «сливочными», что ему разрешат рассмотреть значимые предложения.