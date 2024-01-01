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Реймс - Марсель 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
15 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Реймс
Марсель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Марсель, которое состоится 15 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Марсель
Марсель
94 Франция вр Йеванн Диуф
32 Бельгия зщ Томас Фоке
24 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
25 Бельгия зщ Тибо де Смет
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
10 Мальта пз Тедди Теума
14 Германия пз Реда Хадра
26 Франция нп Бенжамен Стамбули
7 Япония нп Дзюня Ито
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
16 Испания вр Пау Лопес
99 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
4 Франция зщ Самуэль Жиго
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
7 Франция зщ Жонатан Клосс
17 Камерун пз Жан Онана
27 Франция пз Жордан Верету
6 Швейцария пз Улиссес Гарсия
23 Сенегал нп Исмаила Сарр
14 Камерун нп Фарис Мумбанья
10 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Франция Жан-Луи Гассе
История личных встреч
12.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Марсель2 : 1Реймс
19.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур Реймс1 : 2Марсель
07.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Марсель4 : 1Реймс
24.04.2022 Франция - Лига 1 34-й тур Реймс0 : 1Марсель
22.12.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Марсель1 : 1Реймс
23.04.2021 Франция - Лига 1 34-й тур Реймс1 : 3Марсель
19.12.2020 Франция - Лига 1 16-й тур Марсель1 : 1Реймс
10.08.2019 Франция - Лига 1 1-й тур Марсель0 : 2Реймс
02.02.2019 Франция - Лига 1 23-й тур Реймс2 : 1Марсель
02.12.2018 Франция - Лига 1 15-й тур Марсель0 : 0Реймс
10.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур 1 : 1Реймс
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур 4 : 1Реймс
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Реймс1 : 2
13.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 3 : 1Реймс
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Реймс0 : 0
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель3 : 1
09.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч 3 : 0Марсель
02.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Марсель1 : 1
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Марсель2 : 1
24.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Марсель2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3270
2
Лига чемпионов
Монако3364
3
Лига чемпионов
Лилль3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Брест3358
5
Лига Европы
Ницца3254
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3350
7 Лион3350
8 Марсель3247
9 Ренн3346
10 Тулуза3343
11 Реймс3241
12 Монпелье3340
13 Страсбург3339
14 Нант3333
15 Гавр3332
16 Метц3329
17
Зона вылета
Лорьян3326
18
Зона вылета
Клермон3325

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