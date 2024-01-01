Реймс - Марсель 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
15 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Марсель, которое состоится 15 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Марсель
Марсель
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|10
|пз
|Тедди Теума
|14
|пз
|Реда Хадра
|26
|нп
|Бенжамен Стамбули
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|16
|вр
|Пау Лопес
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|17
|пз
|Жан Онана
|27
|пз
|Жордан Верету
|6
|пз
|Улиссес Гарсия
|23
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Фарис Мумбанья
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 2
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|4 : 1
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 1
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|23.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 3
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|10.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
|02.02.2019
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|02.12.2018
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 1
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 1
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|02.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|32
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|33
|64
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Брест
|33
|58
| 5
Лига Европы
|Ницца
|32
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|33
|50
|7
|Лион
|33
|50
|8
|Марсель
|32
|47
|9
|Ренн
|33
|46
|10
|Тулуза
|33
|43
|11
|Реймс
|32
|41
|12
|Монпелье
|33
|40
|13
|Страсбург
|33
|39
|14
|Нант
|33
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|33
|25