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Райо Вальекано - Гранада 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
15 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Райо Вальекано
Гранада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Гранада, которое состоится 15 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Гранада
Гранада
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
16ГаназщАбдул Мумин
24ФранциязщФлорьян Лежён
3ИспаниязщПеп Чаварриа
23ИспанияпзОскар Мартин
21СенегалпзПате Сисс
17ИспанияпзУнай Лопес
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
34ИспаниянпСерхио Камельо
25АргентинаврАугусто Баталья
2УругвайзщБруно Мендес
4ИспаниязщМигель Анхель
14ИспаниязщИгнаси Микель
15ИспаниязщКарлос Нева
20ИспанияпзСерхио Руис
23ИспанияпзХерард Гумбау
19УругвайнпФакундо Пельистри
17КанаданпТео Корбяну
7АргентинанпЛукас Бое
11АлбаниянпМюрто Узуни
Главные тренеры
ИспанияФрансиско Родригес
УругвайАлександер Медина
История личных встреч
21.08.2023Испания - Примера2-й турГранада0 : 2Райо Вальекано
03.04.2022Испания - Примера30-й турГранада2 : 2Райо Вальекано
29.08.2021Испания - Примера3-й турРайо Вальекано4 : 0Гранада
07.05.2018Испания - СегундаСегунда. 38-й турГранада0 : 2Райо Вальекано
02.12.2017Испания - СегундаСегунда. 17-й турРайо Вальекано1 : 0Гранада
19.03.2016Испания - Примера30-й турГранада2 : 2Райо Вальекано
07.11.2015Испания - Примера11-й турРайо Вальекано2 : 1Гранада
14.03.2015Испания - Примера27-й турРайо Вальекано3 : 1Гранада
17.10.2014Испания - Примера8-й турГранада0 : 1Райо Вальекано
26.04.2014Испания - Примера35-й турГранада0 : 3Райо Вальекано
12.05.2024Испания - Примера35-й тур0 : 0Райо Вальекано
05.05.2024Испания - Примера34-й турРайо Вальекано0 : 1
28.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 0Райо Вальекано
20.04.2024Испания - Примера32-й турРайо Вальекано2 : 1
13.04.2024Испания - Примера31-й турРайо Вальекано0 : 0
11.05.2024Испания - Примера35-й турГранада0 : 4
05.05.2024Испания - Примера34-й тур3 : 0Гранада
28.04.2024Испания - Примера33-й турГранада3 : 0
19.04.2024Испания - Примера32-й тур1 : 1Гранада
14.04.2024Испания - Примера31-й турГранада2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3590
2
Лига чемпионов
Барселона3576
3
Лига чемпионов
Жирона3575
4
Лига чемпионов
Атлетико М3570
5
Лига Европы
Атлетик Б3562
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3555
7 Реал Сосьедад3554
8 Валенсия3548
9 Вильярреал3548
10 Хетафе3543
11 Алавес3542
12 Севилья3541
13 Осасуна3641
14 Лас-Пальмас3537
15 Мальорка3636
16 Райо Вальекано3535
17 Сельта3534
18
Зона вылета
Кадис3529
19
Зона вылета
Гранада3521
20
Зона вылета
Альмерия3517

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