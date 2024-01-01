Райо Вальекано - Гранада 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
15 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Гранада, которое состоится 15 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Гранада
Гранада
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|23
|пз
|Оскар Мартин
|21
|пз
|Пате Сисс
|17
|пз
|Унай Лопес
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|34
|нп
|Серхио Камельо
|25
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Бруно Мендес
|4
|зщ
|Мигель Анхель
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|15
|зщ
|Карлос Нева
|20
|пз
|Серхио Руис
|23
|пз
|Херард Гумбау
|19
|нп
|Факундо Пельистри
|17
|нп
|Тео Корбяну
|7
|нп
|Лукас Бое
|11
|нп
|Мюрто Узуни
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Александер Медина
История личных встреч
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 2
|29.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 0
|07.05.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|0 : 2
|02.12.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 17-й тур
|1 : 0
|19.03.2016
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 2
|07.11.2015
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|14.03.2015
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 1
|17.10.2014
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 1
|26.04.2014
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 3
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 4
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|19.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|35
|90
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|35
|76
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|70
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|35
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|35
|55
|7
|Реал Сосьедад
|35
|54
|8
|Валенсия
|35
|48
|9
|Вильярреал
|35
|48
|10
|Хетафе
|35
|43
|11
|Алавес
|35
|42
|12
|Севилья
|35
|41
|13
|Осасуна
|36
|41
|14
|Лас-Пальмас
|35
|37
|15
|Мальорка
|36
|36
|16
|Райо Вальекано
|35
|35
|17
|Сельта
|35
|34
| 18
Зона вылета
|Кадис
|35
|29
| 19
Зона вылета
|Гранада
|35
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|35
|17