Хетафе - Атлетико М 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
15 Мая 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Атлетико М, которое состоится 15 Мая 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Давид Сория
|18
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|24
|пз
|Илаш Мориба
|20
|пз
|Неманья Максимович
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|14
|нп
|Хуанми Латаса
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|20
|пз
|Аксель Витсель
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|24
|пз
|Пабло Барриос
|12
|нп
|Самуэл Лино
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Диего Симеоне
История личных встреч
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 3
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|15.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 3
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 3
|21.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
|13.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|30.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|18.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|26.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|03.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|35
|90
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|35
|76
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|70
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|35
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|35
|55
|7
|Реал Сосьедад
|35
|54
|8
|Валенсия
|35
|48
|9
|Вильярреал
|35
|48
|10
|Хетафе
|35
|43
|11
|Алавес
|35
|42
|12
|Севилья
|35
|41
|13
|Осасуна
|36
|41
|14
|Лас-Пальмас
|35
|37
|15
|Мальорка
|36
|36
|16
|Райо Вальекано
|35
|35
|17
|Сельта
|35
|34
| 18
Зона вылета
|Кадис
|35
|29
| 19
Зона вылета
|Гранада
|35
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|35
|17