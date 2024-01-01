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Хетафе - Атлетико М 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
15 Мая 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Хетафе
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Атлетико М, которое состоится 15 Мая 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Атлетико М
Мадрид
13ИспанияврДавид Сория
18ИспаниязщХосе Анхель Кармона
2Тогозщ Джене
15ПарагвайзщОмар Альдерете
4УругвайзщГастон Альварес
16ИспаниязщДиего Рико
5ИспанияпзЛуис Милья
24ГвинеяпзИлаш Мориба
20СербияпзНеманья Максимович
12АнглиянпМэйсон Гринвуд
14ИспаниянпХуанми Латаса
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
20БельгияпзАксель Витсель
14ИспанияпзМаркос Льоренте
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
24ИспанияпзПабло Барриос
12БразилиянпСамуэл Лино
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19ИспаниянпАльваро Мората
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
19.12.2023Испания - Примера18-й турАтлетико М3 : 3Хетафе
04.02.2023Испания - Примера20-й турАтлетико М1 : 1Хетафе
15.08.2022Испания - Примера1-й турХетафе0 : 3Атлетико М
12.02.2022Испания - Примера24-й турАтлетико М4 : 3Хетафе
21.09.2021Испания - Примера6-й турХетафе1 : 2Атлетико М
13.03.2021Испания - Примера27-й турХетафе0 : 0Атлетико М
30.12.2020Испания - Примера16-й турАтлетико М1 : 0Хетафе
16.07.2020Испания - Примера37-й турХетафе0 : 2Атлетико М
18.08.2019Испания - Примера1-й турАтлетико М1 : 0Хетафе
26.01.2019Испания - Примера21-й турАтлетико М2 : 0Хетафе
12.05.2024Испания - Примера35-й тур1 : 0Хетафе
03.05.2024Испания - Примера34-й турХетафе0 : 2
27.04.2024Испания - Примера33-й тур1 : 3Хетафе
21.04.2024Испания - Примера32-й турХетафе1 : 1
13.04.2024Испания - Примера31-й тур0 : 0Хетафе
12.05.2024Испания - Примера35-й турАтлетико М1 : 0
04.05.2024Испания - Примера34-й тур0 : 1Атлетико М
27.04.2024Испания - Примера33-й турАтлетико М3 : 1
21.04.2024Испания - Примера32-й тур2 : 0Атлетико М
16.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матч4 : 2Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3590
2
Лига чемпионов
Барселона3576
3
Лига чемпионов
Жирона3575
4
Лига чемпионов
Атлетико М3570
5
Лига Европы
Атлетик Б3562
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3555
7 Реал Сосьедад3554
8 Валенсия3548
9 Вильярреал3548
10 Хетафе3543
11 Алавес3542
12 Севилья3541
13 Осасуна3641
14 Лас-Пальмас3537
15 Мальорка3636
16 Райо Вальекано3535
17 Сельта3534
18
Зона вылета
Кадис3529
19
Зона вылета
Гранада3521
20
Зона вылета
Альмерия3517

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