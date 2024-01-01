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Чехия - Дания 15 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
15 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Чехия
Дания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Дания, которое состоится 15 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Дания
Главные тренеры
Чехия Радим Рулик
Швеция Микаэль Кринц-Гат
История личных встреч
09.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа B Чехия1 : 2Дания
31.05.2021 ЧМ-2021 Группа A Чехия2 : 1 БДания
15.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 6-й тур Дания2 : 1 БЧехия
17.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 5-й тур Дания4 : 3 БЧехия
09.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 4-й тур Чехия2 : 1 БДания
04.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. 1-й тур Чехия2 : 0Дания
02.05.2011 ЧМ-2011 Группа D. 2-й тур Чехия6 : 0Дания
25.04.2009 ЧМ-2009 Группа D. 1-й тур Чехия5 : 0Дания
02.05.2008 ЧМ-2008 Группа D. 1-й тур Дания2 : 5Чехия
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 1 БЧехия
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 3 : 6Чехия
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Чехия1 : 0 Б
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия1 : 2
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия0 : 2
14.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Дания0 : 2
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Дания1 : 5
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 5Дания
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 7 : 1Дания
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания1 : 4
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария38
2
1/4 финала
Финляндия37
3
1/4 финала
Канада26
4
1/4 финала
Чехия36
5 Норвегия43
6 Дания33
7 Австрия20
8
Зона вылета
Великобритания20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция39
2
1/4 финала
Латвия37
3
1/4 финала
Словакия35
4
1/4 финала
США34
5 Казахстан33
6 Германия33
7 Франция21
8
Зона вылета
Польша21

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