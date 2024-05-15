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Зенит - ЦСКА 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
15 Мая 2024 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Финал (Путь РПЛ)
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Зенит
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - ЦСКА, которое состоится 15 Мая 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Финал (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
11.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Зенит0 : 1ЦСКА
02.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ) ЦСКА1 : 1Зенит
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур ЦСКА0 : 2Зенит
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур ЦСКА1 : 1Зенит
15.07.2023 OLIMPBET Суперкубок России 2023 Финал Зенит0 : 0 5 : 4ЦСКА
19.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур ЦСКА1 : 0Зенит
13.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Зенит2 : 1ЦСКА
29.06.2022 Кубок PARI Премьер ЦСКА0 : 3Зенит
28.11.2021 Россия - Премьер-Лига 16-й тур ЦСКА0 : 2Зенит
26.08.2021 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Зенит1 : 0ЦСКА
11.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Зенит0 : 1ЦСКА
10.05.2024 Россия - МФЛ 9-й тур 0 : 3Зенит
06.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 1Зенит
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур Зенит2 : 1
02.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ) ЦСКА1 : 1Зенит
11.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Зенит0 : 1ЦСКА
10.05.2024 Россия - МФЛ 9-й тур 0 : 5ЦСКА
06.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур ЦСКА2 : 2
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур ЦСКА2 : 0
02.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ) ЦСКА1 : 1Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча финала Кубка России (Путь РПЛ): «Зенит» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 1 : 1 6 : 7
Оренбург
Спартак М
1 : 0 3 : 1
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 2 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА-Хабаровск
Динамо М
1 : 2
Химки
Ростов
0 : 0 6 : 7
Урал
Локомотив М
1 : 0
Ахмат
Оренбург
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
ЦСКА
0 : 1 2 : 0
Команда12
Спартак М
Зенит
1 : 2 0 : 0
1/2 финала (Путь регионов)
Оренбург
Динамо М
2 : 4
Урал
Ростов
1 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Динамо М
Спартак М
0 : 2
Ростов
Балтика
0 : 1
Финал (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Зенит
1 : 1 15.05
Финал (Путь регионов)
Балтика
Спартак М
1 : 0

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