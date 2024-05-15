Зенит - ЦСКА 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
15 Мая 2024 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Финал (Путь РПЛ)
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - ЦСКА, которое состоится 15 Мая 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Финал (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|1 : 1
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|15.07.2023
|OLIMPBET Суперкубок России 2023
|Финал
|0 : 0 5 : 4
|19.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|13.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|29.06.2022
|Кубок PARI Премьер
|0 : 3
|28.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 2
|26.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|0 : 3
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|2 : 1
|02.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|1 : 1
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|0 : 5
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|2 : 0
|02.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча финала Кубка России (Путь РПЛ): «Зенит» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|1 : 1 6 : 7
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|1 : 2
| Родина
Урал
|1 : 1 2 : 4
| СКА-Хабаровск
Сочи
|1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| СКА-Хабаровск
Динамо М
|1 : 2
| Химки
Ростов
|0 : 0 6 : 7
| Урал
Локомотив М
|1 : 0
| Ахмат
Оренбург
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
ЦСКА
|0 : 1
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Зенит
|1 : 2
|0 : 0
1/2 финала (Путь регионов)
| Оренбург
Динамо М
|2 : 4
| Урал
Ростов
|1 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Динамо М
Спартак М
|0 : 2
| Ростов
Балтика
|0 : 1
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Зенит
|1 : 1
|15.05
Финал (Путь регионов)
| Балтика
Спартак М
|1 : 0