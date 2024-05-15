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Ницца - ПСЖ 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
15 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Ницца
ПСЖ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - ПСЖ, которое состоится 15 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
ПСЖ
Париж
1 Польша вр Марцин Булка
23 Швейцария зщ Джордан Лотомба
6 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
11 Франция пз Морган Сансон
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
25 Франция нп Мохамед-Али Шо
9 Нигерия нп Теремас Моффи
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
35 Бразилия зщ Лукас Бералдо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
17 Португалия пз Витинья
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
8 Испания пз Фабиан Руис
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Франция нп Килиан Мбаппе
29 Франция нп Брэдли Баркола
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Испания Луис Энрике
История личных встреч
13.03.2024 Кубок Франции 1/4 финала ПСЖ3 : 1Ницца
15.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур ПСЖ2 : 3Ницца
08.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Ницца0 : 2ПСЖ
01.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур ПСЖ2 : 1Ницца
05.03.2022 Франция - Лига 1 27-й тур Ницца1 : 0ПСЖ
31.01.2022 Кубок Франции 1/8 финала ПСЖ0 : 0 5 : 6Ницца
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур ПСЖ0 : 0Ницца
13.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур ПСЖ2 : 1Ницца
20.09.2020 Франция - Лига 1 4-й тур Ницца0 : 3ПСЖ
18.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Ницца1 : 4ПСЖ
10.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Ницца1 : 0
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур 1 : 3Ницца
24.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 2 : 2Ницца
19.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Ницца3 : 0
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 0 : 0Ницца
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур ПСЖ1 : 3
07.05.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч ПСЖ0 : 1
01.05.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0ПСЖ
27.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур ПСЖ3 : 3
24.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 1 : 4ПСЖ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3270
2
Лига чемпионов
Монако3364
3
Лига чемпионов
Лилль3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Брест3358
5
Лига Европы
Ницца3254
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3350
7 Лион3350
8 Марсель3247
9 Ренн3346
10 Тулуза3343
11 Реймс3241
12 Монпелье3340
13 Страсбург3339
14 Нант3333
15 Гавр3332
16 Метц3329
17
Зона вылета
Лорьян3326
18
Зона вылета
Клермон3325

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