Ницца - ПСЖ 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
15 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - ПСЖ, которое состоится 15 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
ПСЖ
Париж
|1
|вр
|Марцин Булка
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|11
|пз
|Морган Сансон
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
|9
|нп
|Теремас Моффи
|7
|нп
|Жереми Бога
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|35
|зщ
|Лукас Бералдо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|17
|пз
|Витинья
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|8
|пз
|Фабиан Руис
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Луис Энрике
История личных встреч
|13.03.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|3 : 1
|15.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|08.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|05.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|31.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 6
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|13.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 1
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|18.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 4
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 3
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|19.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|07.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|01.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|27.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 3
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|32
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|33
|64
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Брест
|33
|58
| 5
Лига Европы
|Ницца
|32
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|33
|50
|7
|Лион
|33
|50
|8
|Марсель
|32
|47
|9
|Ренн
|33
|46
|10
|Тулуза
|33
|43
|11
|Реймс
|32
|41
|12
|Монпелье
|33
|40
|13
|Страсбург
|33
|39
|14
|Нант
|33
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|33
|25