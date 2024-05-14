«Манчестер Юнайтед» может отпустить Гринвуда в «Барселону», но в обмен на одного игрока

Дата публикации: 14-05-2024

«МЮ» готов расстаться с Мэйсоном Гринвудом, на которого претендует «Барселона». Однако «манкунианцы» хотят получить за него другого футболиста. Информацию опубликовало издание «Mundo Deportivo».



«Красные дьяволы» надеются обменять Гринвуда на Витора Роке. Бразилец пополнил состав каталонцев в январе 2024 года, но пока не адаптировался в новой команде. За «сине-гранатовых» нападающий провел 13 встреч, в которых отличился 2 раза. Агент Роке ранее сообщил, что 19-летний исполнитель уйдет из «Барселоны», если у него не будет гарантий от руководства клуба.



Гринвуд, в текущем сезоне защищающий цвета «Хетафе» на правах аренды, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач в 33 матчах. С «Юнайтед» вингер связан контрактом до лета 2025 года.