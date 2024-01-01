Севилья - Кадис 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
15 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Кадис, которое состоится 15 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Кадис
Кадис
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|2
|зщ
|Кике Салас
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|42
|пз
|Люсьен Агуме
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|7
|нп
|Сусо
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|2
|зщ
|Хосеба Сальдуа
|3
|зщ
|Фали Хименес
|5
|зщ
|Виктор Чуст
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|27
|пз
|Роберт Наварро
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|17
|пз
|Гонсало Эскаланте
|7
|нп
|Рубен Собрино
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|21
|нп
|Рохер Марти
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|01.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 2
|21.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|29.04.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|03.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|23.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 0
|27.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 3
|11.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|03.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|22.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|35
|90
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|35
|76
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|70
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|35
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|35
|55
|7
|Реал Сосьедад
|35
|54
|8
|Валенсия
|35
|48
|9
|Вильярреал
|35
|48
|10
|Хетафе
|35
|43
|11
|Алавес
|35
|42
|12
|Севилья
|35
|41
|13
|Осасуна
|36
|41
|14
|Лас-Пальмас
|35
|37
|15
|Мальорка
|36
|36
|16
|Райо Вальекано
|35
|35
|17
|Сельта
|35
|34
| 18
Зона вылета
|Кадис
|35
|29
| 19
Зона вылета
|Гранада
|35
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|35
|17