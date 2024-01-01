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Севилья - Кадис 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
15 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Севилья
Кадис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Кадис, которое состоится 15 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Кадис
Кадис
13НорвегияврЭрьян Нюланд
16ИспаниязщХесус Навас
22ФранциязщЛуак Баде
4ИспаниязщСерхио Рамос
2ИспаниязщКике Салас
19АргентиназщМаркос Акунья
42ФранцияпзЛюсьен Агуме
24ФранцияпзБубакари Сумаре
7Испаниянп Сусо
5АргентинанпЛукас Окампос
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
2ИспаниязщХосеба Сальдуа
3ИспаниязщФали Хименес
5ИспаниязщВиктор Чуст
15ИспаниязщХавьер Эрнандес
27ИспанияпзРоберт Наварро
4ИспанияпзРубен Алькарас
17АргентинапзГонсало Эскаланте
7ИспаниянпРубен Собрино
16ИспаниянпКристофер Рамос
21ИспаниянпРохер Марти
Главные тренеры
ИспанияКике Санчес Флорес
ИспанияСерхио Гонсалес
История личных встреч
28.10.2023Испания - Примера11-й турКадис2 : 2Севилья
01.04.2023Испания - Примера27-й турКадис0 : 2Севилья
21.01.2023Испания - Примера18-й турСевилья1 : 0Кадис
29.04.2022Испания - Примера34-й турСевилья1 : 1Кадис
03.01.2022Испания - Примера19-й турКадис0 : 1Севилья
23.01.2021Испания - Примера20-й турСевилья3 : 0Кадис
27.09.2020Испания - Примера3-й турКадис1 : 3Севилья
11.01.2018Кубок Испании1/8 финала. 2-й матчСевилья2 : 1Кадис
03.01.2018Кубок Испании1/8 финала. 1-й матчКадис0 : 2Севилья
11.05.2024Испания - Примера35-й тур3 : 2Севилья
05.05.2024Испания - Примера34-й турСевилья3 : 0
28.04.2024Испания - Примера33-й тур1 : 1Севилья
22.04.2024Испания - Примера32-й турСевилья2 : 1
14.04.2024Испания - Примера31-й тур0 : 2Севилья
12.05.2024Испания - Примера35-й турКадис1 : 0
04.05.2024Испания - Примера34-й тур3 : 0Кадис
28.04.2024Испания - Примера33-й турКадис1 : 1
20.04.2024Испания - Примера32-й тур4 : 1Кадис
13.04.2024Испания - Примера31-й турКадис0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3590
2
Лига чемпионов
Барселона3576
3
Лига чемпионов
Жирона3575
4
Лига чемпионов
Атлетико М3570
5
Лига Европы
Атлетик Б3562
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3555
7 Реал Сосьедад3554
8 Валенсия3548
9 Вильярреал3548
10 Хетафе3543
11 Алавес3542
12 Севилья3541
13 Осасуна3641
14 Лас-Пальмас3537
15 Мальорка3636
16 Райо Вальекано3535
17 Сельта3534
18
Зона вылета
Кадис3529
19
Зона вылета
Гранада3521
20
Зона вылета
Альмерия3517

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