Брайтон - Челси 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
15 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Челси, которое состоится 15 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Челси
Лондон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|5
|зщ
|Льюис Данк
|3
|зщ
|Игор
|13
|пз
|Паскаль Грос
|11
|пз
|Билли Гилмор
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|15
|пз
|Якуб Модер
|24
|пз
|Симон Адингра
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|28
|вр
|Джордже Петрович
|14
|зщ
|Трево Чалоба
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|23
|пз
|Конор Галлахер
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|20
|пз
|Коул Палмер
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 1
|18.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|20.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
|14.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|29.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|25.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 0
|02.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|23.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|86
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|36
|85
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|37
|79
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|37
|68
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|36
|63
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|57
|7
|Челси
|36
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|36
|54
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|52
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|36
|48
|11
|Борнмут
|37
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|46
|14
|Фулхэм
|37
|44
|15
|Эвертон
|37
|40
|16
|Брентфорд
|37
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|37
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|37
|16