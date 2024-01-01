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Брайтон - Челси 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
15 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Челси

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Челси, которое состоится 15 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Челси
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
4 Англия зщ Адам Уэбстер
5 Англия зщ Льюис Данк
3 Бразилия зщ Игор
13 Германия пз Паскаль Грос
11 Шотландия пз Билли Гилмор
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
15 Польша пз Якуб Модер
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
28 Сербия вр Джордже Петрович
14 Англия зщ Трево Чалоба
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
5 Франция зщ Бенуа Бадьяшиль
3 Испания зщ Марк Кукурелья
23 Англия пз Конор Галлахер
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
20 Англия пз Коул Палмер
10 Украина пз Михаил Мудрик
11 Англия нп Нони Мадуэке
15 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси3 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Челси1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси4 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 1Челси
18.01.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
29.12.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Челси1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
20.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Челси0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
14.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Челси
29.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
25.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 4
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 2 : 3Челси
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси5 : 0
02.05.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси2 : 0
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 2Челси
23.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 5 : 0Челси
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3786
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3685
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3779
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3768
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3663
6 Ньюкасл Юнайтед3657
7 Челси3657
8 Манчестер Юнайтед3654
9 Вест Хэм Юнайтед3752
10 Брайтон энд Хоув Альбион3648
11 Борнмут3748
12 Кристал Пэлас3746
13 Вулверхэмптон3746
14 Фулхэм3744
15 Эвертон3740
16 Брентфорд3739
17 Ноттингем Форест3729
18
Зона вылета
Лутон Таун3726
19
Зона вылета
Бёрнли3724
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3716

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