Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
15 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 15 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|35
|зщ
|Джонни Эванс
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|37
|пз
|Кобби Майну
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|17
|зщ
|Эмиль Крафт
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|23
|пз
|Джейкоб Мёрфи
|20
|пз
|Льюис Холл
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|10
|нп
|Энтони Гордон
|14
|нп
|Александер Исак
|9
|нп
|Каллум Уилсон
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Эдди Хау
История личных встреч
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|02.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|26.02.2023
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|2 : 0
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|27.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 4
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 1
|12.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|06.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 2
|21.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|3 : 3 2 : 4
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 4
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 34-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|86
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|36
|85
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|37
|79
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|37
|68
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|36
|63
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|57
|7
|Челси
|36
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|36
|54
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|52
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|36
|48
|11
|Борнмут
|37
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|46
|14
|Фулхэм
|37
|44
|15
|Эвертон
|37
|40
|16
|Брентфорд
|37
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|37
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|37
|16