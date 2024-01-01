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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
15 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 15 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
24 Камерун вр Андре Онана
20 Португалия зщ Диогу Дало
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
35 Северная Ирландия зщ Джонни Эванс
39 Шотландия пз Скотт Мактоминей
37 Англия пз Кобби Майну
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
11 Дания нп Расмус Хойлунд
10 Англия нп Маркус Рашфорд
1 Словакия вр Мартин Дубравка
21 Англия зщ Тино Ливраменто
17 Швеция зщ Эмиль Крафт
33 Англия зщ Дэн Бёрн
23 Англия пз Джейкоб Мёрфи
20 Англия пз Льюис Холл
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
10 Англия нп Энтони Гордон
14 Швеция нп Александер Исак
9 Англия нп Каллум Уилсон
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Англия Эдди Хау
История личных встреч
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед0 : 3Ньюкасл Юнайтед
02.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Манчестер Юнайтед
26.02.2023 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Юнайтед2 : 0Ньюкасл Юнайтед
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Ньюкасл Юнайтед
27.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Манчестер Юнайтед
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
21.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 4Манчестер Юнайтед
26.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
12.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
06.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 4 : 0Манчестер Юнайтед
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Юнайтед4 : 2
21.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала 3 : 3 2 : 4Манчестер Юнайтед
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 1 : 4Ньюкасл Юнайтед
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 1
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 34-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3786
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3685
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3779
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3768
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3663
6 Ньюкасл Юнайтед3657
7 Челси3657
8 Манчестер Юнайтед3654
9 Вест Хэм Юнайтед3752
10 Брайтон энд Хоув Альбион3648
11 Борнмут3748
12 Кристал Пэлас3746
13 Вулверхэмптон3746
14 Фулхэм3744
15 Эвертон3740
16 Брентфорд3739
17 Ноттингем Форест3729
18
Зона вылета
Лутон Таун3726
19
Зона вылета
Бёрнли3724
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3716

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