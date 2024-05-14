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У «Баварии» потребовали 100 млн евро за тренера из АПЛ

Дата публикации: 14-05-2024

«Кристал Пэлас» хочет получить за своего тренера Оливера Гласнера 100 млн евро. В услугах специалиста заинтересована «Бавария».

«Bild» пишет, что после провала переговоров с Ральфом Рангником руководство мюнхенцев в лице Кристофа Фройнда и Макса Эберля вышло на Гласнера, предложив ему сотрудничество.

Однако достичь соглашения не удалось, поскольку Стив Пэриш, владеющий «Кристал Пэлас», запросил за специалиста 100 миллионов евро. Гласнер связан контрактом с лондонцами до 2026 года. «Красно-белые» были готовы заплатить за досрочное расторжение его соглашения с клубом не более 18 млн евро, что не устроило «стекольщиков».

В 10 встречах под руководством Гласнера «Кристал Пэлас» проиграл лишь в трех. 6-го мая они разгромили «МЮ» со счетом 4:0.

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