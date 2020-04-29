Дженоа - Кальяри 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
29 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Кальяри, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Кальяри
Кальяри
|1
|вр
|Хосеп Риера
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|47
|пз
|Милан Бадель
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
|19
|нп
|Матео Ретеги
|18
|нп
|Калеб Экубан
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|17
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|26
|зщ
|Йерри Мина
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|8
|пз
|Наитан Нандес
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|61
|нп
|Эльдор Шомуродов
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|01.03.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 27-й тур
|0 : 0
|07.10.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 8-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 3
|22.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|20.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1
|18.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|89
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|34
|70
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|65
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|34
|63
| 5
Лига Европы
|Рома
|34
|59
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|33
|57
|7
|Лацио
|34
|55
|8
|Фиорентина
|33
|50
|9
|Наполи
|34
|50
|10
|Торино
|34
|46
|11
|Монца
|34
|44
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Лечче
|34
|36
|14
|Кальяри
|33
|32
|15
|Фрозиноне
|34
|31
|16
|Верона
|34
|31
|17
|Эмполи
|34
|31
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|34
|29
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|34
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|34
|15