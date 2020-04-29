01:44 ()
Свернуть список

Дженоа - Кальяри 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
29 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Дженоа
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Кальяри, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Кальяри
Кальяри
1 Испания вр Хосеп Риера
14 Италия зщ Алессандро Вольякко
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
22 Мексика зщ Хоан Васкес
20 Италия зщ Стефано Сабелли
3 Испания зщ Аарон Кариколь
32 Дания пз Мортен Френнруп
47 Хорватия пз Милан Бадель
11 Исландия нп Альберт Гудмундссон
19 Италия нп Матео Ретеги
18 Гана нп Калеб Экубан
22 Италия вр Симоне Скуффет
17 Греция зщ Пантелис Хацидиакос
26 Колумбия зщ Йерри Мина
4 Италия зщ Альберто Доссена
27 Италия зщ Томмазо Ауджелло
8 Уругвай пз Наитан Нандес
29 Конго пз Энтони Макумбу
14 Италия пз Алессандро Дейола
25 Гана пз Ибраим Сулемана
70 Италия пз Джанлука Гаэтано
61 Узбекистан нп Эльдор Шомуродов
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Кальяри2 : 1Дженоа
01.03.2023 Италия - Серия B Серия В. 27-й тур Кальяри0 : 0Дженоа
07.10.2022 Италия - Серия B Серия В. 8-й тур Дженоа0 : 0Кальяри
24.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур Дженоа1 : 0Кальяри
12.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Кальяри2 : 3Дженоа
22.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Кальяри0 : 1Дженоа
24.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Дженоа1 : 0Кальяри
09.02.2020 Италия - Серия А 23-й тур Дженоа1 : 0Кальяри
20.09.2019 Италия - Серия А 4-й тур Кальяри3 : 1Дженоа
18.05.2019 Италия - Серия А 37-й тур Дженоа1 : 1Кальяри
19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Дженоа0 : 1
15.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 1Дженоа
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 1 : 2Дженоа
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Дженоа1 : 1
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 0 : 0Дженоа
19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Кальяри2 : 2
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 2 : 2Кальяри
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Кальяри2 : 1
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур Кальяри1 : 1
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 1 : 0Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3489
2
Лига чемпионов
Милан3470
3
Лига чемпионов
Ювентус3465
4
Лига чемпионов
Болонья3463
5
Лига Европы
Рома3459
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3357
7 Лацио3455
8 Фиорентина3350
9 Наполи3450
10 Торино3446
11 Монца3444
12 Дженоа3339
13 Лечче3436
14 Кальяри3332
15 Фрозиноне3431
16 Верона3431
17 Эмполи3431
18
Зона вылета
Удинезе3429
19
Зона вылета
Сассуоло3426
20
Зона вылета
Салернитана3415

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close