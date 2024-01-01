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Эштрела - Фаренсе 29 Апреля прямая трансляция

29 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Эштрела
Фаренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Фаренсе, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Фаренсе
Фару
История личных встреч
15.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур Фаренсе0 : 0Эштрела
03.12.2020 Кубок Португалии 3-й раунд Эштрела2 : 0Фаренсе
20.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 1 : 1Эштрела
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Эштрела2 : 2
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 2 : 2Эштрела
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Эштрела1 : 2
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 0 : 0Эштрела
22.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Фаренсе1 : 3
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 1 : 1Фаренсе
05.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Фаренсе2 : 0
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 2 : 1Фаренсе
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Фаренсе1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3080
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3176
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3062
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3162
5 Витория Гимарайнш3160
6 Морейренсе3146
7 Арока3145
8 Фамаликан3136
9 Каза Пия3135
10 Эшторил3133
11 Риу Аве3132
12 Жил Висенте3132
13 Фаренсе3031
14 Боавишта3130
15 Эштрела3029
16 Портимоненсе3128
17
Зона вылета
Шавиш3123
18
Зона вылета
Визела3122

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