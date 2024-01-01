Эштрела - Фаренсе 29 Апреля прямая трансляция
29 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Фаренсе, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Фаренсе
Фару
История личных встреч
|15.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|0 : 0
|03.12.2020
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 0
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 2
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 0
|22.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 3
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|05.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|30
|80
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|31
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|30
|62
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|31
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|31
|60
|6
|Морейренсе
|31
|46
|7
|Арока
|31
|45
|8
|Фамаликан
|31
|36
|9
|Каза Пия
|31
|35
|10
|Эшторил
|31
|33
|11
|Риу Аве
|31
|32
|12
|Жил Висенте
|31
|32
|13
|Фаренсе
|30
|31
|14
|Боавишта
|31
|30
|15
|Эштрела
|30
|29
|16
|Портимоненсе
|31
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|31
|22