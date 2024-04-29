1xBet признан Лучшим киберспортивным оператором 2024 года в Латинской Америке

Дата публикации: 29-04-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet стала лауреатом SiGMA Americas Awards 2024 – одной из самых престижных международных гемблинговых премий.

Награждение победителей состоялось 23 апреля на специальной церемонии, которая прошла в рамках гемблинговой выставки SiGMA Americas. 1xBet опередил конкурентов в номинации «Лучший киберспортивный оператор». Победа стала результатом голосования на странице премии и опроса авторитетного жюри.

«Нам было важно достигнуть успеха на столь конкурентном рынке как Латинская Америка. На протяжении многих лет мы уделяем особое внимание развитию киберспорта и этот успех стал очередным признанием высоких стандартов работы нашей компании», – отметили представители 1xBet.

Напомним, что 1xBet является официальным партнером OG Esports – одной из самых известных команд по Dota 2, коллективов MIBR (Made in Brazil) и Beastcoast из Южной Америки. Букмекер является спонсором крупнейших кибертурниров ESL и PGL, а также сотрудничает с крупнейшим киберспортивным медиа-ресурсом HLTV.

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий, играть в самые популярные онлайн-игры от лучших провайдеров, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, SEA, G2E Asia и EGR Operator Awards.

О премии SiGMA Americas Awards 2024

Премия SiGMA Eurasia Awards организована международной компанией SiGMA Group – признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SiGMA Americas Awards – часть системы премий, которые ежегодно вручаются наиболее успешным представителям гемблинговой индустрии.