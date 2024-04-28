Капитан «Ман Сити» может продолжить карьеру в Бундеслиге

Дата публикации: 28-04-2024

«Бавария» по-прежнему хочет усилить свой состав капитаном «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайлом Уокером. Об этом сообщает «Daily Star».



Не секрет, что действующий чемпион Германии пытался заполучить крайнего защитника в прошлом году, но потерпел неудачу. Теперь боссы «Баварии» готовы предпринять новую попытку провернуть трансфер звездного игрока.



В «Сити» не горят желанием расставаться с Кайлом, однако могут использовать данную ситуацию в своих интересах. В составе мюнхенцев есть Джамал Мусиала, который очень нравится наставнику «горожан» Хосепу Гвардиоле.



На данный момент цвета «Баварии» защищают два соотечественника Уокера – Гарри Кейн и Эрик Дайер. С обоими он знаком по совместным выступлениям за «Тоттенхэм Хотспур».



В текущем сезоне в активе 33-летнего англичанина 41 матч за «Сити» (5 результативных передач). «Transfermarkt» оценивает Уокера в 13 000 000 евро.