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Престон Норт Энд - Лестер Сити 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
29 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
Престон Норт Энд
Лестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Лестер Сити, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Лестер Сити3 : 0Престон Норт Энд
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 0Престон Норт Энд
16.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 3 : 0Престон Норт Энд
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Престон Норт Энд0 : 1
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Престон Норт Энд4 : 1
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
23.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лестер Сити5 : 0
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Лестер Сити2 : 1
12.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 0Лестер Сити
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 1 : 0Лестер Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Лестер Сити2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4494
2
Повышение
Лидс Юнайтед4590
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун4490
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4584
5
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4573
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4572
7 Халл Сити4570
8 Мидлсбро4566
9 Ковентри Сити4464
10 Престон Норт Энд4463
11 Бристоль Сити4562
12 Кардифф Сити4562
13 Суонси Сити4557
14 Уотфорд4556
15 Сандерленд4556
16 Миллуолл4556
17 Куинз Парк Рейнджерс4553
18 Сток Сити4553
19 Блэкберн Роверс4550
20 Шеффилд Уэнсдей4550
21 Плимут Аргайл4548
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4547
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4545
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4524

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