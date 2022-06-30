01:54 ()
Свернуть список

«Фейенорд» и «МЮ» достигли соглашения по Маласии

Дата публикации: 30-06-2022

Футболист голландского клуба вплотную приблизился к переезду в АПЛ.

Левый защитник «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Тайрелл Маласиа в ближайшие дни станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказал авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает инсайдер, Маласиа должен был перейти в «Лион», однако в последний момент он получил предложение от «манкунианцев». Между клубами существует договоренность о трансфере, за который англичане заплатят € 15 млн. В будущем «Фейноорд» получит еще 2 миллиона евро в качестве бонусных отчислений.

Эту информацию подтвердил и спортивный директор роттердамцев.

22-летний Тайрелл является воспитанником академии «Фейеноорда». В прошлом сезоне он был задействован в 50 матчах во всех соревнованиях (1 гол и 5 ассистов).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close