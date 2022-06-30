«Фейенорд» и «МЮ» достигли соглашения по Маласии

Дата публикации: 30-06-2022

Футболист голландского клуба вплотную приблизился к переезду в АПЛ.



Левый защитник «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Тайрелл Маласиа в ближайшие дни станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказал авторитетный журналист Фабрицио Романо.



Как утверждает инсайдер, Маласиа должен был перейти в «Лион», однако в последний момент он получил предложение от «манкунианцев». Между клубами существует договоренность о трансфере, за который англичане заплатят € 15 млн. В будущем «Фейноорд» получит еще 2 миллиона евро в качестве бонусных отчислений.



Эту информацию подтвердил и спортивный директор роттердамцев.



22-летний Тайрелл является воспитанником академии «Фейеноорда». В прошлом сезоне он был задействован в 50 матчах во всех соревнованиях (1 гол и 5 ассистов).