Источник: «Спартак» готов продать Медину летом

Дата публикации: 14-04-2024

В летнее межсезонье «Спартак» может расстаться с Хесусом Мединой при наличии предложений по вингеру. Информацией поделился ресурс «Metaratings».



Сообщается, что москвичи были согласны отпустить игрока уже зимой. При этом в клубе не рассматривали вариант с арендой Медины с последующим возвращением. В «Спартаке» хотели либо отдать парагвайца в аренду с обязательством выкупа или продать его.



Состав «красно-белых» 26-летний Хесус пополнил минувшим летом, перебравшись из ЦСКА. Сумма трансфера составила 6 млн евро.



В этом сезоне Медина провел за «Спартак» 25 встреч (2 забитых мяча, 3 ассиста). Его контракт с «народной командой» истекает в 2026 году. Transfermarkt.de оценивает парагвайца в 5 000 000 евро.