«Байер» впервые в своей истории стал чемпионом Германии

Дата публикации: 14-04-2024

«Байер» досрочно завоевал титул чемпиона Германии. Это знаменательное для всех поклонников команды из Леверкузена событие случилось благодаря разгрому «Вердера» (5:0) в поединке 29-го тура Бундеслиги.

Подопечные Хаби Алонсо набрали 79 очков, в то время как у ближайшего преследователя «львов» «Баварии» всего 63 балла за пять туров до финиша чемпионата. Таким образом, команда Томаса Тухеля лишилась шансов на титул.

«Фармацевтам» удалось прервать господство мюнхенцев в Бундеслиге, которое длилось на протяжении 12 лет.

Примечательно, что это чемпионство стало первым для «Байера» за все время существования клуба. В немецкой прессе пишут, что теперь «чёрно-красные» смогут откреститься от шутливого прозвища «неверкузен», которое «Байер» получил в сезоне 2001/2002. Тогда «Байер» умудрился проиграть финалы Лиги чемпионов, Кубка Германии, а также упустил лидерство в Бундеслиге за 2 тура до конца сезона.