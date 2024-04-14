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«Байер» впервые в своей истории стал чемпионом Германии

Дата публикации: 14-04-2024

«Байер» досрочно завоевал титул чемпиона Германии. Это знаменательное для всех поклонников команды из Леверкузена событие случилось благодаря разгрому «Вердера» (5:0) в поединке 29-го тура Бундеслиги.
Подопечные Хаби Алонсо набрали 79 очков, в то время как у ближайшего преследователя «львов» «Баварии» всего 63 балла за пять туров до финиша чемпионата. Таким образом, команда Томаса Тухеля лишилась шансов на титул. 
«Фармацевтам» удалось прервать господство мюнхенцев в Бундеслиге, которое длилось на протяжении 12 лет. 
Примечательно, что это чемпионство стало первым для «Байера» за все время существования клуба. В немецкой прессе пишут, что теперь «чёрно-красные» смогут откреститься от шутливого прозвища «неверкузен», которое «Байер» получил в сезоне 2001/2002. Тогда «Байер» умудрился проиграть финалы Лиги чемпионов, Кубка Германии, а также упустил лидерство в Бундеслиге за 2 тура до конца сезона.

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