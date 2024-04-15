Агент Миранчука рассказал о будущем Алексея в «Аталанте»

Дата публикации: 15-04-2024

Вадим Шпинев, являющийся агентом Алексея Миранчука, рассказал о будущем хавбека.



«У Алексея еще 1,5 года по контракту. При наличии предложения, устраивающего клуб и футболиста, он рассмотрит его. В 2024 году Алексею удался лучший период в заграничной карьере. Однако у Гасперини подумать о будущем вряд ли кому-то удается. У футболиста может все получаться, а после что-то происходит, и все резко ухудшается. Никто не может предположить, в какой момент это случится, - приводит слова Шпинева журналист «Чемпионата» Андрей Панков.



Действующее соглашение Миранчука с «Аталантой» истекает в 2025 году. В этом сезоне полузащитник отметился 4 голами и 11 результативными пасами в 30 встречах за клуб.