00:04 ()
Свернуть список

Агент Миранчука рассказал о будущем Алексея в «Аталанте»

Дата публикации: 15-04-2024

Вадим Шпинев, являющийся агентом Алексея Миранчука, рассказал о будущем хавбека.

«У Алексея еще 1,5 года по контракту. При наличии предложения, устраивающего клуб и футболиста, он рассмотрит его. В 2024 году Алексею удался лучший период в заграничной карьере. Однако у Гасперини подумать о будущем вряд ли кому-то удается. У футболиста может все получаться, а после что-то происходит, и все резко ухудшается. Никто не может предположить, в какой момент это случится, - приводит слова Шпинева журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

Действующее соглашение Миранчука с «Аталантой» истекает в 2025 году. В этом сезоне полузащитник отметился 4 голами и 11 результативными пасами в 30 встречах за клуб.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close