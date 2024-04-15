Из «Манчестер Юнайтед» уйдет нападающий

Дата публикации: 15-04-2024

В летнее межсезонье Марсьяль завершит сотрудничество с «Ман Юнайтед». «Красных дьяволов» форвард покинет в ранге свободного агента.



Издание «Transfer News Live» со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, утверждает, что вариант с пролонгацией контракта с французом исключен.



Состав «МЮ» Марсьяль пополнил в сентябре 2015 года, перейдя из «Монако» за 60 млн евро. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего нападающего 19 встреч в футболке «манкунианцев» (2 забитых мяча, 1 результативная передача).



Ориентировочная стоимость Антони равняется 10 млн евро (согласно оценке Transfermarkt.de).



Ранее СМИ писали, что услуги Марсьяля были предложены «Интеру», который идет на первом месте в Серии А.